"Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая Русь"

И они вернулись. Правда, только на фотографиях прошлых лет. Те, кого когда-то собственное государство посчитало неугодными и опасными. Те, которые снискали славу и признание в странах "загнивающего капитализма". Русская интеллигенция из числа иммигрантов начала XX века, а точнее, ее прекрасная половина представлена сегодня в галерее Portmay на винтажных фотоснимках. "Красота в изгнании. Русские красавицы в Париже 1910-1960 годов" - такова тема всемирно известной коллекции художника, историка моды и писателя Александра ВАСИЛЬЕВА.

Недавно автор лично прибыл во Владивосток, чтобы представить широкой публике небольшую часть своей коллекции. Все собрание насчитывает сегодня около 10 тысяч фотографий - это красноречивый рассказ в иллюстрациях, посвященный жизни и творчеству русских модельеров и моделей во Франции в первой половине XX века.

Настоящий визит маэстро моды Александра Васильева во Владивосток уже второй за эту осень. Первый его приезд был связан с прошедшим в сентябре кинофестивалем. Подобные события, объединяющие известных деятелей искусства, как правило, служат хорошей площадкой для создания новых культурных проектов. Так еще чуть более месяца назад никто не мог предположить, что во Владивостоке откроется уникальная выставка фотографий, побывавшая во многих городах России и мира. Одна случайная встреча Васильева и представителей Торгового дома "Европа Стиль" определила будущее нового, интересного не только для обеих сторон, но и для всех горожан события.

"Александр Васильев сам по себе событие - говорит директор Торгового дома "Европа Стиль" Ольга ГУДИМЕНКО. - Его красивая и правильная речь, аристократичные манеры и безупречный вкус покорили нас с первых минут общения. Сразу возникла идея организации красивого праздника для всех горожан, которая нашла воплощение в этой выставке".

Русские красавицы, будоражившие своей благородной красотой всю Европу сто лет назад, сегодня мало похожи на современных див модельного бизнеса. Тогда многие русские модели, получившие прекрасное образование в еще царской России, обладали несколькими иностранными языками и грамотной речью. Такие умения были особенно важны, потому что одежду многонациональной публике представляли и комментировали на нескольких языках сами девушки. Учитывая наличие редкого сочетания красоты и ума у русских барышень, европейские дома моды отдавали особое предпочтение сотрудничеству с нашими моделями.

Княжны Ия ОБОЛЕНСКАЯ и Мария РОМАНОВА, княгиня Елена ТРУБЕЦКАЯ, выдающиеся балерины и актрисы - Анна ПАВЛОВА, Ида РУБИНШТЕЙН, Ольга СТАРК, знаменитые модели русской эмиграции - Галя ГОРЛЕНКО, Людмила ФЕДОСЕЕВА, Варвара РАППОНЕТ и другие королевы подиумов представляли одежду многих парижских домов мод. Фотографии красавиц первой половины XX века воссоздают картину жизни русской иммиграции за рубежом. "Со многими, увековеченными на фотографиях дамами, я был знаком лично - говорит Александр Васильев. - Эти снимки мне достались из первых рук, и я рад, что все желающие смогут их увидеть на этой выставке".

Наряды моделей "той поры" являются прообразом современных направлений моды. "Сегодня мода середины прошлого века возвращается, - рассказывает генеральный директор "Европы Стиль" Светлана ПОКИДОВА. - Стиль задает чопорная женственность. Ей присуще обилие рюш и оборок в одежде, отдается особое значение аксессуарам".

Стоит помнить, что мода - это не одежда, а стиль и образ, созданные ею. Недавний показ моделей от Торгового дома "Европа Стиль" - яркое тому подтверждение. Наряды для дефиле подбирал лично Александр Васильев. Удачное сочетание всех деталей образа: одежды, аксессуаров, прически, макияжа и даже походки, превращало современных моделей в светских дам дореволюционной эпохи.

Со вкусом рождаются, но это вовсе не значит, что его нельзя развить. Можно и даже нужно. Все покупатели Торгового дома "Европа стиль" на личном опыте знают, что здесь работают специалисты высшего класса, способные передать накопленные знания в области моды, одежды и вкуса. "Там можно найти все", - говорит о "Европе Стиль" Александр Васильев. И не только найти. Принципы работы "Европы Стиль" строятся таким образом, что посещение бутиков, консультации с персоналом, подбор одежды и аксессуаров становятся для посетителей своеобразной школой стиля и этикета.

В начале будущего летнего сезона Торговым домом "Европа Стиль" планируется открытие нового магазина. Он разместит модели одежды известных европейских брендов, ориентированных на демократичность и общедоступность своих коллекций. Известно точно, что этот магазин станет значительным событием в мире владивостокской моды, каковым, впрочем, является и сам Торговый дом "Европа Стиль".