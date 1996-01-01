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Картины из пуха и соломки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Международном выставочном центре открылась персональная выставка картин Ларисы МЕЩЕРЯКОВОЙ. Экспозиция приурочена к 75-летнему юбилею художницы.

Досье

Лариса Мещерякова родилась в Краснодаре в 1930 г. Закончив институт, по распределению попала в с. Михайловка, где работала в районной больнице врачом. Затем, чтобы улучшить материальное положение, решила пойти на работу в госпиталь погранвойск. Проработав там 25 лет, ушла на пенсию. А в 1988 г. начала заниматься в клубе "Флорист". Художница не раз участвовала в различных выставках в Музее имени Арсеньева, в Доме офицерского флота.

Лариса Мещерякова - подполковник медицинской службы запаса. О себе говорит, что когда ушла на пенсию, "как будто выпрыгнула с быстро идущего поезда". Решила не сидеть дома, а записаться сразу в три кружка. По душе ей пришлись уроки флористики.

- В клубе "Флорист" научилась делать картины из тополиного пуха и соломки, - говорит Лариса Мещерякова. - Какое бы ни было плохое настроение или самочувствие, беру в руки соломку, тополиный пух или засушенные лепестки - настроение сразу же улучшается, кажется, и жизнь прекрасна, и солнце светит ярче.

Из тополиного пуха художница создает картины и портреты. "Журавли" - одна из любимых работ автора. Также в коллекции имеются портреты ПУШКИНА и БАЙРОНА. Прекрасно получаются и фигурки из соломки, такие как соломенное "яйцо Фаберже", соломенная "бижутерия" и многое другое.

Все работы, которые представлены на выставке, созданы совсем недавно. Ведь осень жизни, как говорит художница, это рассвет творчества: "Кто-то думает, что после 70 лет наступает закат жизни. Это не так. Этим видом творчества можно заниматься в любом возрасте, лишь бы было желание, терпение и капелька таланта". А найти материал для работы не так уж сложно. Пух Мещерякова собирает в городе, а соломку - на даче.

У художницы уже есть собственные ученики, которые уверены в том, что это не последняя выставка их наставника...

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