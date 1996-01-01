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Музей Фадеева отметил юбилей
Недавно отметил 45-летие единственный в стране музей писателя Александра ФАДЕЕВА.
Он был организован по инициативе жителей Чугуевки в 1960 г. в маленьком домике, принадлежавшем семье Фадеевых. После реконструкции здесь открыли литературный музей.
В нем собраны разные экспонаты, относящиеся к различным периодам жизни Фадеева - его книги, документы, фотографии, личные вещи - всего 8000 экспонатов. Музей посещают до 10 тысяч человек в год.
Родственники, братья Фадеева, Владимир и Борис СВИТЫЧ, передали музею новые архивы.
А в начале 90-х у здания был установлен памятник Фадееву работы скульптора Александра БАРСЕГОВА.
Более 20 лет музей возглавляла Надежда АЛЕКСАХИНА. Она вела обширную переписку. Благодаря Надежде Алексахиной во многом пополнились фонды музея.
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