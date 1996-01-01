Музей Фадеева отметил юбилей

Недавно отметил 45-летие единственный в стране музей писателя Александра ФАДЕЕВА.

Он был организован по инициативе жителей Чугуевки в 1960 г. в маленьком домике, принадлежавшем семье Фадеевых. После реконструкции здесь открыли литературный музей.

В нем собраны разные экспонаты, относящиеся к различным периодам жизни Фадеева - его книги, документы, фотографии, личные вещи - всего 8000 экспонатов. Музей посещают до 10 тысяч человек в год.

Родственники, братья Фадеева, Владимир и Борис СВИТЫЧ, передали музею новые архивы.

А в начале 90-х у здания был установлен памятник Фадееву работы скульптора Александра БАРСЕГОВА.

Более 20 лет музей возглавляла Надежда АЛЕКСАХИНА. Она вела обширную переписку. Благодаря Надежде Алексахиной во многом пополнились фонды музея.