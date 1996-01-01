Выставка фотографий "Красота в изгнании. Русские красавицы в Париже 1910-1960 годов" в галерее Portmay, что откроется для зрителей с 8 октября, представляет лишь малую часть всемирно известной коллекции театрального художника, историка моды и писателя Александра ВАСИЛЬЕВА. Все собрание насчитывает сегодня около 10 тысяч фотографий - это выразительная панорама жизни и творчества русских модельеров и моделей во Франции в первой половине XX века.

В экспозиции, составленной самим мэтром, представлен цвет русской моды, царившей в Париже в первые десятилетия минувшего века. На уникальных фотографиях, сохранивших обаяние и аромат времени, зрители увидят русских балерин, манекенщиц, создательниц домов моды, светских дам. Многие фотографии получены автором выставки из первых рук. Среди запечатленных красавиц - кумиры дореволюционной России, музы поэтов, музыкантов и художников - Анна ПАВЛОВА, Ида РУБИНШТЕЙН, Ольга СУДЕЙКИНА, знаменитые модели русской эмиграции, в довоенные годы сводившие с ума всю Европу - Галя ГОРЛЕНКО, Людмила ФЕДОСЕЕВА, Варвара РАППОНЕТ и другие звезды, сверкавшие на небосклоне моды.

За двадцатилетие своей исследовательской работы Александр Васильев открыл миру и современной России целый культурный пласт эмиграции, казалось, канувший в небытие. Ведь история моды - это еще и традиции русского искусства, связанного с балетом ДЯГИЛЕВА, музыкой СТРАВИНСКОГО, театральными постановками БАКСТА и БЕНУА, это утонченный вкус и мировоззрение аристократической элиты, которая определяла сам стиль жизни, атмосферу русского быта. Автор выставки в одном из своих интервью так говорит о своей работе собирателя и историка моды: "Моя фотовыставка - это своего рода поиск корней, чтобы человек ощутил себя частью и продолжением истории. Я очень хочу объединить две России".