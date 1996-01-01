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Человек и амфибия
Военная экспозиция Владивостокского музея автомотостарины насчитывает до 40 единиц раритетных военных машин. По отзывом специалистов, подобной коллекции мотоциклов и машин времен Второй мировой войны нет ни в одном автомузее России. Не говоря уже о частных коллекциях. Причем здесь хранятся в прекрасном состоянии не только боевые единицы Красной армии, но и техника США, Германии и Японии.
Как рассказал "ЗР" директор музея Николай ШУЛЬЖИЦКИЙ, будущие экспонаты попадают в руки специалистов музея в очень плачевном состоянии, иногда в виде металлолома. И практически всегда без движения. Так, в начале июля в музей из Калуги привезли уникальный автомобиль-амфибию ГАЗ-011. Его хозяин Владимир МАКАРОВ приобрел "безнадежную" машину по случаю. Он даже не предполагал, что она когда-нибудь заведется. Но благодаря сарафанному радио он узнал о существовании во Владивостоке музея автомотостарины и рискнул отправить амфибию на реставрацию в Приморье. ГАЗ-011 во Владивосток привезли, но...
- Сначала машина попала в руки к друзьям Макарова, которые попытались поставить на нее японские запчасти. Родные агрегаты они, естественно, сняли и выбросили, но на этом дело и стало. И только после этого хозяин обратился к нам, - говорит Николай Алексеевич Шульжицкий.
На реанимацию "газика" музейные спецы потратили три месяца. С кузовными работами проблем не было, а двигатель установили от внедорожника ГАЗ-69. Кроме того, в музее есть точно такая же амфибия - было с чем сравнивать.
- Сегодня в России "живы" всего три экземпляра ГАЗ-011, хотя таких амфибий было изготовлено 68 штук. Одна машина находится в Москве в Политехническом музее, одна - у нас, и третья будет храниться в Калужской области. На амфибии из Калуги, кстати, стояли колеса 1938 года выпуска! Мы их сняли и поставили другие, новые, - рассказывает Шульжицкий.
Интересна история амфибии ГАЗ-011. Во время войны Советский Союз получал от американцев по лендлизу амфибию "Виллис", которая прекрасно себя зарекомендовала в тяжелых фронтовых условиях. И у немцев была свою амфибия, а Красная армия подобной техникой не располагала. И тогда Иосиф СТАЛИН приказал конструкторам Горьковского автозавода разработать "водоплавающий" автомобиль. Приказ генералиссимуса был выполнен, и в 1947 году главный конструктор ЛИПГАРТ за разработку ГАЗ-011 получил Сталинскую премию. Выйти в серию амфибии помешала смерть "отца народов". После чего ГАЗ-011 сняли с производства, конструктора лишили Сталинской премии, а в серию был запущен ГАЗ-46.
ДосьеГАЗ-011: мощность двигателя - 54 л/силы, максимальная скорость - 80 км/час на суше и 8 км/час на воде, объем бака - 60 литров, бензин - А-56 (во время войны) и А-76 (сегодня), вес - 1,5 тонны, экипаж - 3 человека.
...Сдача заказчику отреставрированной амфибии произошла в минувший вторник. Во время обкатки машина резво бегала по территории музея, без проблем повинуясь рулю. Владимир Макаров был доволен работой музейных мастеровых. На постоянное место жительства ГАЗ-011 отправится сначала поездом в контейнере, а затем ему предстоит проехать 260 км своим ходом.
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