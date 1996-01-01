Росгосцирк хабаровским клоунам больше не указ

Хабаровский цирк с сентября 2005 года больше не подчиняется руководству Росгосцирка.

Как рассказали в министерстве культуры Хабаровского края, "решение было принято по объективным причинам. Хабаровский цирк долго не мог найти себя как самостоятельная единица в Росгосцирке. Часто хабаровская арена пустовала. Чтобы исправить положение, было принято решение о выходе Хабаровского цирка из общероссийской системы". Предположительно, директором уже самостоятельного цирка станет ЕРШОВ - руководитель Хабаровского крайвидеопроката. Он более 20 лет бессменно руководит всеми кинотеатрами Хабаровска и Хабаровского края. Ему удалось удержать в перестроечное время зрителя в кинозалах, а в середине 90-х ХХ века хабаровчане стали смотреть самые передовые фильмы мировой киноиндустрии. Кинотеатры "Гигант", "Совкино", находящиеся в центре Хабаровска, оснащены по последнему слову техники. В больших залах этих иллюзионов во время премьер практически всегда аншлаг.