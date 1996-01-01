Собаки бывают разные: синие, рыжие, красные...

С 17 сентября на гастролях во Владивостоке - артисты московских цирков с программой "Грандо". По признанию зрителей, из номеров, представленных в шоу, более всего публику впечатляют разноцветные собаки "породы пудель" под руководством дрессировщицы Надежды ФИЛИНОЙ, ловко играющие в мяч и выполняющие акробатические номера. Хотя, надо признать, аплодисментов заслуживают и "Музыкальная клоунада", и гимнасты на турнике "Рабы Пирамиды", и акробаты на тумбах с хула-хуп, и, конечно же, конный аттракцион "Бессмертие ахалтекинца".

Натуральный мех для Франции

В собачьем аттракционе Филиной работают белые южнорусские овчарки, черные терьеры, лохматые бобтейлы, один шпиц и французские пудели: красные, голубые, розовые, зеленые... Именно они радуют глаз зрителя своей прыгучестью и разноцветностью.

Корреспондент "ЗР" попытался выяснить у дрессировщицы Надежды ФИЛИНОЙ, хозяйки четвероногих артистов, чем же она красит своих питомцев. Поначалу дрессировщица отнекивалась, мол, секрет фирмы. А потом призналась, что для окраски собак использует обыкновенный оттеночный шампунь, абсолютно не влияющий на лохматость животных. Даже наоборот, шерсть после окрашивания становится более мягкой и пушистой. По словам Надежды, на одну собаку уходит 3-4 пузырька шампуня по 45 рублей. В случае необходимости краска легко смывается.

Однажды питомцы Филиной удостоились чести гастролировать по Франции. Французы дали визы разноцветным собакам при условии, чтобы у тех был... естественный цвет. Оказалось, что на Елисейских полях признают только натуральный мех. Дабы привести пуделей в норму, Надежде срочно пришлось отмывать их в семи водах с отбеливателем. Стирку собаки выдержали героически. Ради поездки за границу можно вытерпеть все, что угодно...

Акробатка со стажем

Заниматься дрессурой собак Надежда Филина стала после того, как получила вторую группу инвалидности. В цирке она уже 30 лет и большую часть жизни посвятила акробатике.

- Я 18 лет отработала в женской четверке и была самой нижней. Сейчас этого жанра в цирке нет. Он просто умер. На моих плечах стояло трое человек. Представляете? На позвонки нагрузка огромная. От тяжести у меня стерты все межпозвоночные диски. Врачи мне строго-настрого запретили заниматься акробатикой. Они так и сказали: или садитесь в инвалидную коляску, или меняйте жанр, - рассказывает Надежда.

Так бывшая акробатка, чтобы не расставаться с цирком, решила переквалифицироваться в дрессировщицы. Свой "собачий выбор" она с улыбкой объясняет так: "Я больше люблю морских животных, к примеру сивучей. Но это слишком дорогое удовольствие. А собаки все-таки подешевле. Кроме того, я с ними практически всю жизнь. У нас дома всегда были собаки. И мне кажется, что в другой жизни я тоже была собакой".

Когда-то вместе с ней в номере работал муж, восемь лет назад они развелись. По словам дрессировщицы, он был прекрасным акробатом. Но где он сейчас и чем занимается, она не знает. Сегодня Надежде на арене помогает сын.

С собачьим аттракционом Филина побывала во многих странах мира. По ее словам, иностранцы принимали ее артистов по-разному. Более всего собакам аплодировали голландцы. После каждого трюка они кричали, визжали, бурно аплодировали.

- Французы - наиболее сдержанные, а голландцы, как дети. Они эмоциональный народ, просто до ненормальности. На одном из представлений я раз 25 кидала мяч в корзину, которую держала собака, сидя высоко на перше, и не могла попасть. Когда я наконец-то попала, зал буквально взорвался аплодисментами. Голландцы искренне радовались моему успеху как собственному. Это вообще страна для людей, - вспоминает дрессировщица и тут же признается, что еще не была в Китае. По ее словам, она побаивается ехать в Поднебесную, так как наслышана о своеобразной "любви" китайцев к собакам.

Цирковые не жируют

Исходя из ее опыта, наиболее обучаемые артисты получаются из обыкновенных дворняг, а самой цирковой собакой всегда считался шпиц. Это самая универсальная собачка в дрессуре, которая может выполнить любой трюк. Сейчас в России собак этой породы стало мало, скорее всего, из-за дороговизны. Щенок шпица с родословной стоит от 500 до тысячи долларов.

Кстати, недавно одна из четвероногих актрис Филиной принесла восемь чудных щенят бобтейла. Надежда попыталась было их распродать, но порода эта во Владивостоке почти неизвестна, поэтому спроса на малышей нет. Хотя в Центральной России щенок бобтейла с родословной стоит до 1 тысячи долларов.

- Если у кого есть желание приобрести бобтейла, пусть обращаются в цирк. О цене договоримся. Это очень верная и абсолютно неприхотливая собака, - говорит Надежда.

Собак, все аксессуары для аттракциона, включая костюмы, Филина приобретает за свои кровные. При ее зарплате в семь тысяч рублей это очень накладно. Добившись признания в цирке сначала как акробатка, а затем как дрессировщица, Надежда за 30 лет работы не получила ни звания, ни материальных благ. У нее нет даже своей квартиры, только прописка. "Не заработала еще. С нашими зарплатами на квартиру не успеваешь накапливать", - вздыхает дрессировщица.

Такая же проблема у многих цирковых артистов. Чтобы свести концы с концами, они вынуждены в антракте продавать китайские сувениры с наценкой или фотографировать зрителей со своими животными, хотя могли бы в это время просто отдыхать. Но и с этого бизнеса цирковые не жируют: часть денег, якобы на содержания здания, забирает администрация цирка. Артисты мне рассказывали, что порочная практика сбора подати развита практически во всех цирках, входящих в систему "Росгосцирка". Наверное, поэтому клоуны смеются только на арене, а в жизни у них зачастую печальные глаза.