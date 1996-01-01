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Искусство универсальных снов
В Приморской картинной галерее открылась выставка работ японской художницы и скульптора Тошими Ишии.
ДосьеТоши (как ее еще называют) родилась в Японии, в г. Фукуоке, в 1950 г. Окончив в 19 лет курс обучения в токийской школе Бю Ар (одна из старейших женских школ в Японии), отправилась в длительное путешествие по миру. В 24 года обосновалась в Париже, поступив в школу искусств. Художница выставлялась в Париже, Нью-Йорке, Дюссельдорфе.
Графические работы, представленные в Приморской картинной галерее, созданы под впечатлением от поездки в Марокко. Скульптура Тоши отличается необыкновенной динамикой. Художницу интересуют вопросы возможности передачи движения в бронзе. Знаменитая скульптура "Баобаб жизни" напоминает извержение: из земли вырывается волна из человеческих тел, стремящаяся вверх. Несколько своих скульптур Тоши передала в качестве дара ЮНЕСКО, которые являются призами этой организации за выдающиеся достижения в гуманитарных областях.
Свою творческую манеру сама художница определяет как "искусство универсальных снов". Она стремится вверх, к высшему знанию, и в то же время, признает то, что под ногами. Основной предмет ее творчества - рисунок и скульптура. Об этом она рассказала в интервью "ЗР":
- Тоши, вы сказали, что называете свое творение "искусством универсальных снов". Почему?
- Жизнь и мечта, сон и бодрствование - это одно и то же. Сны для меня сходят свыше, они очень красивые, поэтому я рисую. Когда я рисую, я не смотрю на физические фигуры, я думаю о них и рисую что-то воображаемое.
- У вас на всех работах - люди. Вы любите людей?
- Да. На земле есть территории, где главным является человек. А я создаю картины, для того, чтобы объяснить, что такое земля, что такое космос для людей. Мы словно корабли в космосе.
- Вы рисуете скалы, воду. Почему?
- Настоящая скульптура - это скалы и камни, потому что они существовали до нас. Сначала была лава, потом - скалы. А вода - это начало жизни. Благодаря воде мы существуем.
Тоши представляет в своих композициях живую связь между человеком и окружающим его миром. Она напряженно изучает все живое.
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