1 октября в мире отмечается Международный день музыки. По этому случаю в приморской Краевой филармонии 1 октября пройдет благотворительный концерт "Музыка на все времена".

В нем будут участвовать: заслуженная артистка РФ Светлана СОКОЛОВА, Людмила ЯКУНИНА, Елена МОРОЗОВА и Сергей ФЕНЮКОВ. Партия фортепиано: Вера ЛУГОВЕЦ и Леонид БУКИН. Ведет программу Елена ШЕЛЯКИНА. Также в помещении Краевого театра кукол выступит ансамбль скрипачей "Элегия".

Международный день музыки учрежден 1 октября 1975 г. по решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки был Дмитрий ШОСТАКОВИЧ, композитор-классик XX века. Эта дата отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Этот день принято считать профессиональным праздником тех, кто имеет непосредственное отношение к музыкальной сфере искусства - музыкантов оркестров и ансамблей, работников филармонии, музыковедов.