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Участникам конгресса покажут бабочек

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Семьсот человек гостей, которые прибудут на экономический конгресс, будут не только участвовать в круглых столах и обсуждать серьезные политико-экономические вопросы, но и развлекаться. Организаторы конгресса не забыли о культурной программе.

"Звезд" российской и зарубежной эстрады приглашать не стали. В конце концов, конгресс - серьезное мероприятие, а всякие БАСКОВЫ и КИРКОРОВЫ только отвлекали бы от важных мыслей и дел. Просвещать и развлекать гостей дальневосточной столицы не мудрствуя лукаво придумали с пользой для ума - с помощью экскурсий по музеям, выставок и концертов. Вот, например, во вторник и среду с 10 до 17 часов в перерывах между докладами можно будет посетить Дальневосточный художественный музей, где участников конгресса познакомят с экспозициями западноевропейского, русского и традиционного искусства народов Приамурья и севера Дальнего Востока, а также с выставкой "Традиционные куклы Японии". В Краевом краеведческом музее имени ГРОДЕКОВА приготовили экспозиции природы, этнографии, славянской культуры, панораму "Волочаевский бой" и выставку "Дневные бабочки мира". В эти же дни, 27 и 28 сентября, в Музее истории Хабаровска можно познакомиться со специализированной выставкой "Хабаровск и хабаровчане в годы Великой Отечественной войны". А в среду запланировано еще и посещение военно-исторического музея КДВО.

В Хабаровском краевом театре драмы 28 сентября гостям покажут комедийный спектакль "Жозефина и Наполеон".

Для тех, кто задержится в Хабаровске еще на пару дней, в четверг с 10 до 12 организуют обзорные экскурсии по городу, опять же с посещением музеев, выступлением ансамбля народной музыки и песни "Золотые купола" в 18.30 в Хабаровской краевой филармонии, и в это же время в театре драмы - спектакль "Забыть Герострата".

В пятницу, 30 сентября, в Хабаровском театре драмы - новый спектакль - "Любовь - книга золотая" по Алексею ТОЛСТОМУ. Все музеи будут по-прежнему открыты для посетителей с утра до вечера. Кстати, за кульпросвет гостям платить не придется - все экскурсии для участников конгресса будут бесплатны. А ведь музеи Хабаровска могли и озолотиться.

Но главная роль в проведении досуга многочисленных вип-персон отводится ресторанам города, которые долго и усиленно готовились к наплыву серьезных людей. Все-таки губернаторов и членов российского правительства бабочками и спектаклями не удивишь. Многие рестораторы пересматривали меню и отправляли обслуживающий персонал на обучающие семинары, дабы не ударить в грязь лицом перед важными людьми. Впрочем, посещение ресторанов - это уже не совсем культурная программа, а скорее, вынужденная необходимость. Приятная, надеемся.

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