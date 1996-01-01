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Роман эпохи клипового мышления

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Первый блин" в литературе нередко бывает комом. Это больно для начинающего автора, но куда опаснее для него, если первая же книга оказывается хитом. Даже те, кто не любит Леонардо Ди Каприо, были потрясены и зачарованы фильмом "Пляж", где он сыграл главную роль. Этот захватывающий фильм-метафору поставил режиссер Дэнни БОЙЛ. Однако успеху картины, прежде всего, способствовала превосходная литературная основа - одноименная книга, дебют молодого британского писателя Алекса ГАРЛАНДА.

Вскоре после этого, в 1999 году, вышел его роман "Тессеракт", который многие критики сочли глубоким и философским, но которому не удалось повторить успех первого. А затем в газетах появились сообщения, что Гарланд ничего не пишет, потому что страдает от прославленного Стивеном КИНГОМ в "Сиянии" "writer's block" - "писательского зажима".

Не успели поклонники пожалеть о том, что у еще одного подающего надежды таланта оказалось короткое дыхание, как Гарланд выдал на-гора сценарий "28 дней спустя" (для того же Бойла) и свою третью книгу "Кома". Эту книжку стоит прочитать. Она коротенькая, всего двести страниц (треть из которых занимают иллюстрации-ксилографии, созданные отцом писателя, художником Николасом ГАРЛАНДОМ), но это обдуманная краткость. Почти в каждом новом абзаце читателю, как и главному герою, приходится сталкиваться с катастрофой восприятия - радикальным изменением антуража и психологического состояния героя. Дело в том, что главный персонаж, вступившийся в пустынном вагоне метро за девушку, к которой пристают хулиганы, жестоко избит и находится в коме. В сущности, он живет в реальности сна, но это сон, из которого ему нужно непременно вырваться, чтобы обрести подлинную жизнь, чтобы стать человеком с прошлым и будущим.

Уютные, почти идиллические отношения с любимой девушкой, приятная стабильность окружают его в потусторонней реальности. Но он не в силах игнорировать необъяснимые грозные приметы - из мельчайшего отверстия рекой льется кровь, в любимых, с детства знакомых книгах, все страницы сплошь занимает одна, самая хрестоматийная фраза. В обыденном признаке невнимательности со стороны приятеля открывается зловещая бездна: "Мне попросту не хотелось кофе, потому что я не люблю его вкус - и никогда не любил. Правду говоря, меня возмутил уже сам факт, что Энтони поставил передо мной эту кружку, уж ему-то, старому другу, следовало бы знать, что люблю и чего не люблю". Все говорит о неблагополучии, с замиранием сердца следишь за борьбой героя против паутины забытья.

Сегодня немало говорится о том, каким должен быть роман эпохи информационных перегрузок и клипового мышления. Многие считают, что прежде всего новый роман должен быть кратким. Но еще он должен быть неожиданным, ярким, волнующим и интересным как пресыщенному критику, так и пресловутому рядовому читателю. Что ж, похоже, маленький роман Алекса Гарланда "Кома" отвечает этим требованиям. Так что мой вам добрый совет - не забывайте это имя Алекс Гарланд - продолжение следует.

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