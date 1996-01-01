"Рейтер" привезет фотографии

В пятницу 16 сентября во Владивосток прибывает делегация агентства "Рейтер". В рамках визита при поддержке Приморской организации Союза фотохудожников и администрации Приморского края состоится открытие фотовыставки "Рейтер: 100 лучших фотографий мира". Также будет проведен семинар для руководителей СМИ и мастер-классы для фотографов.

Визит руководителей всемирно известного агентства пройдет впервые в истории Дальнего Востока. Планируется, что фотовыставка станет передвижной и будет экспонироваться в Находке, Уссурийске, Кавалерово, Хабаровске, на Сахалине и Камчатке. Во Владивостоке презентация фотовыставки состоится в здании администрации края, затем - в филиале музея имени Арсеньева (ул. Петра Великого, 6а).