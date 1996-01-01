Фильмы из конкурсной программы кинофестиваля "Меридианы Тихого"

Прикосновение (Австралия)

Союз Анны и Дэвида проходит проверку на прочность, когда в жизни героини появляется состоятельный мужчина по имени Эдвард. Его надежность и мужской шарм притягивают молодую женщину. В их отношениях с Дэвидом Анна отныне находит лишь фальшь. Погрузившись в свой внутренний мир, подвергнув анализу свои потребности и желания, героиня постепенно осознает, чего на самом деле хочет от жизни. Ей нужно тепло человеческих прикосновений и утоление жажды любви.

Режиссер Пол КОКС. Снял 39 игровых, документальных, короткометражных и телевизионных лент. Признан одним из ведущих кинематографистов Австралии. Лауреат многочисленных фестивальных наград. Среди его игровых картин - "Одинокие сердца" (1981), " Жизнь и смерть Винсента Ван Гога" (1987), "Остров" (1989), "Изгнание" (1994), "Похоть и месть" (1996), "Невинность" (2000).

Три метра ростом (Австралия)

После трагической гибели Софии муж и отец молодой женщины готовятся к скорбному обряду. Мужчины по-разному переживают утрату, но для того чтобы выстоять в этой трагической ситуации, близкие люди нуждаются в поддержке друг друга.

Режиссер Аарон УИЛСОН. Вырос в австралийской глубинке. Свой первый фильм на видео снял в 12 лет. Короткометражный фильм "Рандеву" (2003) участвовал в программах нескольких международных кинофестивалей, в том числе и в конкурсе "Меридианов Тихого" в 2004 г.

Кекексили: Горный патруль (Китай)

Природоохранный заповедник Кекесили расположен в горах западного Китая. Группа добровольцев объединяется в отряд для противодействия банде браконьеров. Защитникам природы не хватает снаряжения, но у них достаточно решимости и смекалки. Чтобы изловить главаря браконьеров, лидер группы Жи Дай готов пожертвовать многим. Даже своими людьми.

Режиссер Лу ЦЗЮАНЬ. Кинематографическое образование получил в Пекинской киноакадемии. Дебютировал в режиссуре фильмом "Пропавший пистолет" (2001), который принимал участие в официальной программе Венецианского кинофестиваля.

Линия прибоя (Канада)

Вахаб - канадец ливанского происхождения. Неожиданно для себя он узнает о смерти отца, с которым практически не общался. Вопреки запрету семьи, парень решает поехать на родину предков и похоронить его. Простодушный Вахаб не может представить себе, с какими трудностями ему предстоит столкнуться в стране, где еще не зажили раны гражданской войны.

Режиссер Важди МУАВАД. Родился в 1968 г. в Ливане, юность провел в Париже. Живет в Канаде. Выпускник Национальной Театральной школы в Монреале. Известен как актер, драматург и театральный постановщик. Фильм - экранизация его собственной пьесы.

Хари Ом (Индия)

Молодой бесшабашный рикша вполне доволен своей судьбой, но бригадир извоза отстраняет парня от дел, и почва уходит у того из-под ног. Пара европейцев совершает круиз по Индии. Случайно разминувшись друг с другом, мужчина и девушка продолжают свой путь в одиночку. Дороги героев пересекаются среди выжженных солнцем пустынь штата Раджастан. Это путешествие меняет всех персонажей: перемещение в пространстве становится для каждого из них своеобразным способом самопознания.

Режиссер БХАРАТБАЛА. По образованию - зоолог. Подрабатывал помощником оператора на съемках свадеб. Начинал карьеру как режиссер рекламы. Получил известность благодаря документальным и короткометражным лентам, одна из которых - "Вечная Индия" (1997) - была показана в программе Каннского кинофестиваля. В настоящее время работает над видовой картиной "Тадж Махал", первой индийской картиной в формате Imax. "Хари Ом" - дебют режиссера в полнометражном кино.

Вызывающий дождь (Индонезия)

Жители яванской деревушки страдают от засухи. Метеоролог Джохан ищет способ помочь односельчанам и вызвать, наконец, долгожданный дождь. Своеобразной отдушиной, оазисом отдохновения становится для него голос Асих, исполнительницы традиционных напевов. Служанка певуньи принимает жизнь такой, как есть, посвящая себя целиком заботам о хозяйке. Судьбы трех людей сплетаются в узел, но у каждого из них - собственные мечты.

Режиссер и продюсер Рави БХАРВАНИ. Закончил Институт Искусств в Джакарте в 1990 году. "Вызывающий дождь" - первый полнометражный фильм режиссера.

Поражение (Канада)

Ироничный взгляд на нестыковку культур. Представьте себе: в рядовой американской семье появился на свет ребенок, который предпочитает изъясняться исключительно по-французски. С годами он переходит на английский, принимает образ жизни родителей. Но наступает момент, когда герой осознает, что смирять свою франкофонию бесполезно...

Режиссер Джей ФИЛД. Родился в Торонто. В 1992 г. закончил университет в Кингстоне, Онтарио. Среди его видеоработ и короткометражек - "Фауст 2000" (2001), "Дева"(2001), "Приятные ощущения" (2001), "Беспокойство и страх"(2002).