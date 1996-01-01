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Фестиваль откроется показом нового российского фильма "Итальянец"
В понедельник в театре имени Горького прошла последняя, накануне открытия III Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого", пресс-конференция, где стали известны новые подробности грядущего праздника кино.
Он начнется 10 сентября в 18.00 с прохода кинозвезд и гостей кинофестиваля по "звездной дорожке" к кинотеатру "Океан", где состоится торжественная церемония открытия, а затем будет показан российский фильм "Итальянец", замеченный и отмеченный на международных и российских кинофестивалях. Представит его режиссер Андрей КРАВЧУК.
Конечно, немногие владивостокцы смогут увидеть фильм в первый день, но сразу после фестиваля он будет демонстрироваться в кинотеатре "Нептун", как, впрочем, и еще несколько фестивальных фильмов, - "Солнце", "Капризное облако" и "Парниковый эффект". А в дни фестиваля "Нептун" станет одной из его площадок, где будут показаны мультфильмы из "Детского сеанса" и несколько фильмов из конкурсной и внеконскурсной программ.
Тем не менее, возможность посмотреть фестивальные картины будет у всех. Хочется только напомнить, что конкурсные фильмы в зале "Меридиан" будут идти, в основном, в синхронном переводе, и чтобы получить наушники, нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
А 12 сентября, во вторник, в "Океане" состоится премьера документального фильма "Правда о "Курске" (начало в 19.15).
Из российских знаменитостей на фестиваль приедут Сергей СТЕПАНЧЕНКО (вице-президент кинофестиваля), Валерий ГАРКАЛИН, Михаил ПОРЕЧЕНКОВ, Александр ДОМОГАРОВ, Андрей СОКОЛОВ, Вера ГЛАГОЛЕВА. Светлана ТОМА, Светлана СВЕТЛИЧНАЯ, Елена ПРОКЛОВА и многие другие.
Снова будет американский земляк - Рок БРИННЕР. 14 сентября в 10.30 на доме по ул. Алеутская, 15, будет установлена мемориальная доска в честь его отца - знаменитого голливудского актера Юла БРИННЕРА.
Буквально на один день приедет знаменитый южнокорейский режиссер Ким Ки-Дук. Его фильмы неоднократно становились призерами международных кинофестивалей, а его "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" в прошлом году получил Гран-при на фестивале "Меридианы Тихого".
В дни фестиваля по городу, от привокзальной площади, будет курсировать "Музейный трамвайчик". По словам членов оргкомитета, проехать в нем и послушать об истории города сможет любой житель города, у каждого есть шанс попасть в одну группу с кинозвездами и взять у них автограф.
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