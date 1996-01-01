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"Меридианы" уже очерчены
Меньше трех недель осталось до начала III Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого", который пройдет во Владивостоке с 10 по 15 сентября. Какие фильмы нам покажут? Кто пройдет по "звездной" дорожке? Ответ на эти и другие вопросы корреспондент "ЗР" попытался найти у организаторов кинофестиваля.
"Очень приятно, что в этом году нас буквально засыпали предложениями, - сообщила программный директор фестиваля Наталья ШАХНАЗАРОВА. - Нам пришлось не набирать фильмы, а выбирать: было отсмотрено 210 очень достойных лент. Из них сформированы программы "Конкурс", "Новое кино России", "Панорама", "Особый взгляд", "Детский сеанс", "Сентябрь 45-го - война окончена", "Короче", "Ретроспективы", "Профи", "Улыбайтесь, господа" (Памяти Григория ГОРИНА).
Я считаю, очень грустно и печально, когда конкурсный фильм некому представить на пресс-конференции, когда никто из его создателей не выходит получать приз на церемонии награждения. А это очень важно для международного фестиваля и подтверждения его статуса.
Кстати, непременное условие для участия в конкурсе Московского фестиваля - представление ленты. Так вот, если в прошлом году представлять свои фильмы к нам приехали единицы, в этом году 15 из 19 конкурсных лент будут представлять режиссеры, актеры или продюсеры. А австралийская короткометражка "Три метра роста" вообще впервые будет показана. Это совсем "свежая" работа".
"В этом году мы постарались "выровнять" конкурсную программу и показать в ней фильмы приблизительно одинакового творческого уровня, отметила координатор кинопрограмм Наталья ТИМОФЕЕВА. - А "кинематографических тяжеловесов" мы представим в программах "Панорама" и "Особый взгляд". Там будут самые разные по жанру работы: мелодрамы, триллеры, психологические детективы и даже эротический мюзикл.
В конкурсе участвуют 19 фильмов дебютантов и уже сложившихся режиссеров, хотя замечу, что это условное определение - дебютные работы. Их авторам почти 40. Просто на суд жюри будут представлены их первые полнометражные фильмы. В этом году в конкурсе примут участие фильмы из Китая, Южной Кореи, Японии, Индии, Канады, Австралии, Мексики, Новой Зеландии, Индонезии, Сингапура, Перу и России.
Естественным образом на фестивале складывается кинолаборатория, где могут пообщаться те, кто серьезно интересуется кино. В "Забриски пойнт" пройдут мастер-класс одного из самых востребованных российских сценаристов - Геннадия ОСТРОВСКОГО, встреча с режиссером Павлом РУМИНОВЫМ, а также программа короткометражек "Короче", где можно будет увидеть первые работы молодых режиссеров.
В этом году мы впервые вводим "детский сеанс", где покажем замечательные мультики: подборку из 10 лучших российских работ последних лет, отмеченных на международных фестивалях, а также японский полнометражный "Ходячий замок", в прошлом году собравший больше всех денег в прокате Японии, и гонконгский "МакДалл, принц Де Ла Бун", получивший в Китае "Золотую лошадь", а на французском кинофестивале в Анесси - приз "За лучший анимационный фильм".
Очень интересной получилась программа "Сентябрь 45-го". Она включает 4 фильма, и все они очень хороши. Из киноэпопеи "Великая Отечественная", сделанной под руководством Романа КАРМЕНА, мы взяли 19-ю главу "Последнее сражение". Она как раз о тех событиях: окончание Второй мировой войны на Тихом океане, подписание пакта о капитуляции Японии...
Остальные три фильма - художественные. Китайская картина "Дьяволы на пороге" (режиссер Дзянь Вэнь) отмечена призом в Каннах. Удивительное кино! Это первая режиссерская работа очень известного в Китае актера. Фильм - о взаимоотношениях китайцев и японцев во время войны. Его взгляд на историю официальному Китаю не понравился, и 5 лет ему не разрешали снимать кино. Мы покажем также фильм Александра СОКУРОВА "Солнце". Приглашали японского актера, исполнившего роль императора Хирохито, но он занят на съемках.."
"Российский фильм очень хорошо стыкуется с японским "Не в этом мире", рассказывающим о японских джазменах, которые играют в американском клубе, - продолжает наш разговор куратор кинопрограмм Юрий ГОНЧАРОВ. - Это примерно год 1947-й - очень сложное время: после отречения императора от престола и капитуляции, после Хиросимы и Нагасаки и задолго до экономического чуда. Мы мало знаем, как жили простые люди, а тогда нация должна была сделать себе харакири, ведь для них это была катастрофа. "Солнце" показывает, как чувствовали себя верхи, а "Не в этом мире" - низы. И получился такой групповой портрет народа - униженного, растерянного и обманутого, который не знает, на что ему равняться. Очень жесткий и порой жестокий фильм, но здесь же видно, где люди брали силы, чтобы жить дальше..."
В кинотеатре "Нептун" пройдет программа, посвященная памяти Григория Горина "Смейтесь, господа!" Мы покажем один из первых фильмов, снятых по его сценарию "Остановите Потапова" (режиссер Вадим АБДРАШИТОВ). Во Владивосток приедут его вдова Любовь ГОРИНА и друг семьи, главный редактор журнала "Киносценарии" Наталья РЯЗАНЦЕВА.
В ретроспективе будут показаны работы режиссера-аниматора Александра АЛЕКСЕЕВА, с чьим именем связана история мультипликации. Он два года жил во Владивостоке, а в 30-е годы XX века эмигрировал в Париж и занялся анимацией. Другой персонаж ретроспективы - документалист и зачинатель этнографического направления в кинематографе Александр ЛИТВИНОВ, снимавший в 20-30-е годы в Приморье.
"Окончательные списки российских и зарубежных "звезд", которые пройдут по "звездной" дорожке кинофестиваля "Меридианы Тихого", будут готовы к началу сентября, - сообщил корреспонденту "ЗР" генеральный директор фестиваля Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. - Совершенно определенно могу сказать: владивостокцы и гости приморской столицы смогут увидеть Елену ЯКОВЛЕВУ, Сергея НИКОНЕНКО, Елену ПРОКЛОВУ, Светлану ТОМА, Бориса ГАЛКИНА, Владимира ИЛЬИНА, а также актеров, полюбившихся телезрителям по сериалу "Улицы разбитых фонарей", и многих других".
Подробнее о новом российском кино, которое будет представлено на кинофестивале, а также другие материалы, посвященные "Меридианам Тихого", читайте в следующем номере "ЗР".
Кстати, сегодня, 25 августа, в Москве пройдет пресс-конференция, посвященная III Международному кинофестивалю стран АТР, которую проведут губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН и председатель международного жюри фестиваля Армэн МЕДВЕДЕВ.
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