Снова Коган!..

Осень в Приморье не только самый лучший сезон в году, но и время всевозможных фестивалей, а также массовых гастролей в наши края как отечественных, так и импортных артистов. Пестрые и не очень плакаты на афишных стендах, стенах домов, на опорных стенках вдоль дорог и заборах Владивостока обещают в конце августа и в сентябре бурную культурную жизнь. Приморская краевая филармония - в авангарде этих мероприятий.

Пожалуй, самым первым глобальным событием ближайших дней станет единственный концерт Камчатского камерного оркестра имени Георгия АВВАКУМОВА под управлением дирижера Александра ГИЛЕВА, который состоится 26 августа в Доме офицеров флота.

Досье Александр Гилев - выпускник Владивостокской академии искусств. За режиссерским пультом Камчатского камерного он с 1999 года. До этого Гилев много и успешно работал в оркестре в качестве концертмейстера и первой скрипки.

Для оркестрантов-камчадалов при нынешней повсеместной дороговизне гастроли в Приморье - уникальная акция. Только перемещение по воздуху туда и обратно 20 музыкантов с инструментами больших денег стоит, не считая суточных и проживания в гостинице. Причем, на крупногабаритные инструменты, например, на виолончели, покупались отдельные билеты. Между тем эти колоссальные расходы абсолютно не скажутся на стоимости билетов на концерт: максимальная цена будет 150 рублей.

1 сентября второй раз стартуют "Дни высокой музыки в Приморье". Фестиваль продлится пять дней, и снова его звездой будет скрипач Дмитрий КОГАН. За два последних года наследник знаменитой фамилии выступает во Владивостоке уже девятый раз. И это радует! Не у каждого города есть возможность столь часто слушать скрипичные произведения классиков в исполнении лауреата всевозможных творческих конкурсов.

- Мы берем Когана, потому что на него идут. И на него билеты спрашивают! Ни один исполнитель классической музыки у нас так не популярен, как он. Кроме того, Дмитрий - художественный руководитель данного проекта, - говорит заместитель директора Приморской краевой филармонии по концертной работе Роман Шестаков.

Первый концерт "Дней высокой музыки" состоится в Пушкинском театре. Откроет фестиваль концертная программа "Беслан - жизнь после смерти", в которой участвуют профессор Лондонской Королевской музыкальной академии, профессор Высшей школы музыки в Германии Григорий ЖИСЛИН (скрипка), известный московский пианист Иван РУДИН, Дмитрий Коган (скрипка), Любовь КАЗИНСКАЯ (фортепиано). Прозвучат произведения БЕТХОВЕНА, ФРАНКА, ЧАЙКОВСКОГО, ПРОКОФЬЕВА.

В последний день фестиваля, 5 сентября, Дмитрий Коган в Пушкинском театре даст сольный концерт в двух отделениях. Он сыграет БРАМСА, САРАСАТЕ, ШОССЕНА, фантазию на темы оперы ГУНО "Фауст". Интересно, что сольный концерт Когана во Владивостоке будет его единственным "сольником" в сезоне 2005-2006 годов, Поэтому аншлаг гарантирован.