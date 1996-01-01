Комедии "супружеской жизни"

Завтра, 19 августа, во Владивостоке, в рамках 3-го международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian, стартует фестиваль китайского кино. Его организаторы: Генеральное консульство Китая во Владивостоке, главное управление КНР по радиовещанию, кинофикации и телевидению и управление культуры Приморского края. Фестиваль продлится 6 дней в кинотеатре "Нептун".

Формированием его программы занимались сами китайцы, предоставившие российскому зрителю всего три художественных фильма и один мультфильм. Жаль, что на фестивале не будет ни одного представителя кинобизнеса КНР, ни киноактеров, ни режиссеров. За них будут отдуваться дипломаты из генерального консульства.

- У нас не было возможности выйти на дистрибьюторов и отобрать какие-то фильмы. Это наш первый совместный фестиваль. Это только начало и закладка наших будущих отношений для проведения последующих фестивалей китайского кино во Владивостоке, - так объяснила эти проколы директор кинотеатра "Нептун" Ирина ВЛАСИК.

По ее словам, на первый фестиваль попали сильные фильмы очень известных режиссеров, увидевшие свет за последние два года. Надо отметить, что в 2005 году китайскому кинематографу исполняется 100 лет, но по-настоящему вливаться в мировой кинобизнес он начал недавно. На то были известные политические причины.

В ноябре этого года в Пекине на фестивале West Cinema будут показаны фильмы, демонстрировавшиеся на недавнем фестивале в Лас-Вегасе. Среди гостей на Пекинском кинофестивале будут и деятели российского кино, в том числе и из Владивостока. Ирина Власик уже получила приглашение на West Cinema.

- Наши страны, можно сказать, побратимы. У нас много тех, кто изучает китайский язык, кто выбрал в бизнесе китайское направление. Поэтому нам хотелось показать горожанам именно культуру Китая, - говорит Ирина Николаевна.

Иными словами, нам дают шанс убедиться, что в Китае хорошо делают не только тушенку "Великая стена", теплое белье "Дружба" или термосы "с драконами да змеями", но еще и кино.

Не лишне будет напомнить, что кинотеатр "Нептун" - это вторая площадка Международного кинофестиваля "Меридианы Тихого", и проводить здесь фестивали фильмов одной страны с некоторых пор стало доброй традицией. Достаточно вспомнить последние подобные акции: фестивали японского и французского кино, проходившие в "Нептуне" в этом году.

Фестиваль китайских фильмов начнется с... чайной церемонии по-восточному, под музыку китайских композиторов в исполнении Государственного оркестра КНР. Чтобы зрители перед просмотром погрузились в атмосферу Китая. Оркестр, правда, будет звучать в записи, но чай гарантируется самый настоящий. По словам организаторов мероприятия, в первый день акции китайцы напоят чаем всех желающих. Для этого специально из КНР привезли несколько ящиков отборного зеленого чая. Разливать ароматный напиток из специального чайника с длинным носиком будет тоже китаец. Говорят, большой специалист в этом деле. Благодаря особой конструкции чайника он попадает струей в чашку с расстояния в несколько метров.

И все-таки, главным событием фестиваля будет не чаепитие, а показ фильмов. Честно говоря, для шести дней фестивальный пакет скудноват: три полнометражные ленты и одна анимационная вряд ли в полном объеме смогут продемонстрировать россиянам современное киноискусство Поднебесной. Но что есть, то есть...

Прежде всего, организаторы рекомендуют посмотреть картину режиссера Чжан ИМОУ "Мои родители". Это "фильм, рассказывающий об очень простой, но, с другой стороны, очень романтичной любви между деревенской девушкой и сельским учителем". А фильм режиссера Хуань ЦЗЯНЬСИНЬ "Кто сказал, что мне все равно", это - "фильм-комедия, рассказывающий о трудных моментах в супружеской жизни". Так сказано в рекламном буклете.

Не зря говорят, что Восток - дело тонкое, а китайцы - оптимисты до мозга костей. Российские кинематографисты, к примеру, о проблемах в отношениях между супругами снимают мелодрамы, ту же "Зимнюю вишню", а китайские - комедии. Они, привыкшие жить по наказу Мао: "Чем хуже, тем лучше", смотрят на семейные неурядицы с юмором. У нас же чуть что - развод и девичья фамилия, а они умеют на "джонке любви" обходить эти рифы...

Фильм "Останусь с тобой" режиссера Чэн КАЙГЭ тоже комедия "о большой отцовской любви". Что ж, посмотрим, посмеемся...

Дети на кинофестивале увидят полнометражный мультик режиссера Чжан СИГУАНА "Лотосовый фонарь". В его основе древняя народная китайская сказка о храбром мальчике и волшебном фонаре, с помощью которого он "спас свою мать, оказавшуюся в руках злодея".

Остается добавить, что все фильмы будут идти с оригинальным звуком, на родном языке, с русскими субтитрами. Поэтому фестиваль китайского кино во Владивостоке - это не только приобщение к культуре соседнего государства, но и отличная возможность проверить свои знания китайского языка без выезда в Поднебесную и практически без затрат. Билет на сеанс будет стоить всего 30 рублей. А для тех, кому жалко на китайское кино тридцать целковых, смогут посмотреть фестивальные фильмы бесплатно. Для них организованы специальные сеансы. Следите за рекламой.

Фестиваль китайского кино во Владивостоке продлиться до 24 августа.