Творческий отчет галереи "Арка"

С 16 августа по 3 сентября в галерее "Арка" проходит выставка художественных работ под названием "Коллекция II. 2001-2003".

Этот вернисаж является продолжением прошедшей в июле первой части этой выставки и своего рода отчетом о деятельности галереи. В экспозиции выставки будут представлены живопись Александра ИОНЧЕНКОВА (Владивосток), Константина КУЗЬМИНЫХ (Магадан), Илоны ГАНСОВСКОЙ (Москва), Евгения МАКЕЕВА (Владивосток), Сергея СЛЕПОВА (Южно-Сахалинск), Ильи БУТУСОВА (Владивосток), фотографии Константина ШУЛЬГИ (Владивосток), фотогравюры Питера МИЛЛЕРА (Япония), акварели Пак Хо Соок (Республика Корея) и Тянь Юэ(КНР), рисунки Валерия НЕНАЖИВИНА и Сергея ПАТЛАХА (Владивосток), графика Джона КУДРЯВЦЕВА, Лилии ЗИНАТУЛИНОЙ (Владивосток), Сергея СЕРГЕЕВА (Санкт-Петербург), Вольфрама КУРЗЕНБЕРГЕРА (Германия), инсталляции, коллажи, объекты Игоря ДЕМИДЕНКО, Кати КАНДЫБЫ, Олега БАТУХТИНА, Елены НИКИТИНОЙ (Владивосток), актуальные проекты Олега КУЛИКА (Москва), Кристин СТИЛ (Бельгия), Нины и Торстена РЕМЕР (Германия).