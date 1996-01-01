Графика с Амура

Персональная выставка Евгения ВОЛЬГУШЕВА открылась 1 августа в арт-галерее "Метаморфоза" в Комсомольске-на-Амуре.

В среде хабаровских художников он был известен как график. Сам же Евгений Вольгушев в первую очередь считал себя педагогом. Именно он стал основателем художественно-графического факультета Хабаровского педагогического института. Евгений Вольгушев родился на Волге, а специальное образование получил в Москве. Оттуда и отправился на Дальний Восток.

Часть выставленных в Комсомольске работ посвящена рассказу о путешествиях. В экспозиции представлены также несколько лирических циклов, портреты друзей. Нынешняя экспозиция в "Метаморфозе" - это первая персональная выставка хабаровского художника в Комсомольске. На ее открытие приехал сын Антон, тоже художник, его работа и открывает экспозицию. Концептуально она показывает главные увлечения отца - дача, книги, шахматы.