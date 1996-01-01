Во Владивосток привезли православную святыню

7 августа во Владивостокской епархии началась духовно-патриотическая акция в рамках Дней мира на Тихом океане. В основе акции - программа принесения частицы святых мощей великомученика Георгия Победоносца на Дальний Восток России.

Торжественная встреча этой православной святыни состоялась вечером в воскресенье в аэропорту Владивостока, куда из Южно-Сахалинска самолетом были доставлены святые мощи.

Как сказал журналистам архиепископ Вениамин, принесение частицы мощей на дальневосточную землю - знаменательное событие: "Нужно подобно Георгию Победоносцу мужественно выступить на борьбу со злом, проснуться от духовной спячки и погружения в материализм и вещизм. Без святыни в сердце трудно жить. Подлинная жизнь - это жизнь с верой в Бога, с надеждой на Него, с любовью к родине".

До позднего часа в воскресенье были открыты двери Свято-Никольского кафедрального собора во Владивостоке, куда шли люди помолиться святому великомученику Георгию Победоносцу. С 8 по 12 августа мощи будут в городах Уссурийске, Спасске, Лесозаводске, Дальнереченске.