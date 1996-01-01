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Нательная живопись

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

1 августа в залах галереи Союза художников открылась не совсем обычная фотовыставка. Пять художников и фотограф в совместном проекте воплотили свое видение искусства росписи человеческого тела - body art.

- Мы увлеклись боди артом лет восемь назад, - рассказал организатор выставки фотограф Георгий ХРУЩЕВ. - Начинали с живописи лица. Делали это студенты художественного училища. Затем я занялся поиском художников, которые могли бы расписать все тело полностью. В результате у нас образовалась группа единомышленников. Работали мы так: художник делал роспись на теле, а потом модель фотографировали. Таким образом, каждая работа имеет двух авторов.

Художник Всеволод МЕЧКОВСКИЙ, один из участников выставки, заметил, что боди арт как одно из направлений эротики захватило его не сразу. Со временем родилась идея сделать не китч, не эротику, а поставить задачу серьезную - отображение психологии и характера человека.

В завершении презентации художники Всеволод Мечковский и Татьяна ЖУКОВА провели мастер-класс, на котором показали приемы, технику и манеру работы, рассказали об истории возникновения и принципах боди арта.

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