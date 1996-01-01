Дельфины потеснят пловцов

Два дельфина - Флори и Азель, воспитанники Московского дельфинария, прибыли на гастроли во Владивосток. Свое мастерство очаровывать публику карибские дельфины уже демонстрировали в более чем 50 городах России и ближайшего зарубежья. На Дальнем Востоке они впервые. Во Владивостоке выступления будут проходить в помещении спорткомплекса "Восход".

Способ транспортировки артистов устроители гастролей держат в тайне, называя его коммерческой тайной. По словам администратора представления Михаила СТАРЖИНСКОГО, именно это ноу-хау позволяет артистам сохранять высокую работоспособность.

А для того чтобы питомцы южных морей чувствовали себя комфортно, с ними вместе кроме дрессировщика и ветеринара прибыл специалист-биохимик. Чтобы не нарушать искусственно созданную среду обитания, из бассейна на это время полностью уберут посетителей.

Всего до 28 августа во Владивостоке планируется дать около 30 представлений. Первое состоится 4 августа. Цена билетов 150-250 руб.