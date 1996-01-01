Китайско-российский обмен

В субботу в г. Цзиси (провинция Хэйлунцзян) завершилась Вторая неделя китайско-российских культурных обменов.

А началось все на центральной площади с грандиозного совместного концерта российских и китайских участников, посмотреть который собралось около 60 тысяч жителей города, почетных гостей из Владивостока, Арсеньева, Артема, Дальнереченска, Хабаровска и других дальневосточных городов, а также из Южной Кореи и Гонконга.