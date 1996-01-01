Настало время кинопередвижек

1 июля стартовала акция "Лучшее кино России - Приморью". Это мероприятие, в котором участвуют популярные отечественные киноактеры, проводится в рамках Международного кинофестиваля Pacific Meridian уже третий год.

В минувший понедельник из Владивостока по городам и весям края отправились Людмила ЧУРСИНА, Зинаида КИРИЕНКО, Борис НЕВЗОРОВ, Борис ХИМИЧЕВ, Ирина КУПЧЕНКО и Наталья КРАЧКОВСКАЯ. Вместе с живыми кино-легендами культуру в массы повезли специальные кинопередвижки. Творческие встречи приморцев с любимыми артистами пройдут почти во всех районах края, даже самых удаленных.

Например, Людмилу Чурсину и фильм "Дамская любовь", в котором она снималась, увидят жители поселков Хасан, Посьет, Хороль, Жариково, Пограничный, Ярославка. Борис Химичев привез в Приморье новую историческую ленту "Князь Юрий Долгорукий", в которой он играет главную роль. С этой картиной артист появится в ЗАТО Фокино, городах Находка, Партизанск, Большой Камень, поселках Новый и Углекаменск.

Как сообщила "ЗР" главный специалист Управления культуры края Марина ДОЛГОВЫХ, это первый кинодесант в глубинку в преддверии четвертого кинофестиваля "Меридианы Тихого". Чуть позже к нам приедут Игорь СТАРЫГИН, Никита ДЖИГУРДА, Наталья ГВОЗДИКОВА и Евгений ЖАРИКОВ, Римма МАРКОВА, Валерий ЗОЛОТУХИН, Алексей ЖУРАВЛЕВ и Анна КАМЕНКОВА.