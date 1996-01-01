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Иисус "родился" в Иркутске
Во Владивостоке на гастролях Иркутский музыкальный театр. Последний раз иркутяне выступали в наших краях в 1999 году и произвели фурор своим мастерством, красочными декорациями, живой музыкой и разноплановым репертуаром. Местные театралы до сих пор добрым словом отзываются о рок-мистерии "Юнона и Авось" и рок-опере "Иисус Христос - Суперзвезда" в исполнении сибиряков.
В этом году иркутяне привезли оперетты "Баядера", "Сильва", "Летучая мышь", "Белая акация", музыкальные комедии "Бабий бунт", "Проделки Ханумы", мюзикл "Целуй меня, Кэт!" и балет "Золушка". Но изюминкой нынешних гастролей, как и шесть лет назад, несомненно, стали "Юнона и Авось" и "Иисус Христос - Суперзвезда".
Корреспондент "ЗР" встретился с артистами Иркутского музыкального театра Александром АЛЬДАРОВЫМ и Еленой БОНДАРЕНКО, исполнителями ролей Иисуса из Назарета и Марии Магдалины.
Радуга в день премьеры
Внешне "Иисус" из Иркутска и его землячка "Магдалина" - полное несоответствие каноническим, иконным, образам этих святых. Они также не похожи на актеров Теда НИЛИ и Ивонну ЭЛЛИМАН, сыгравших Христа и деву Марию в фильме режиссера Нормана ДЖУИСОНА "Jesus Christ Superstar". Александр хоть с бородкой и усами, как Иешуа, но носит очки. Правда, на сцене он без них. А Елена, в отличие от киношной подруги Суперзвезды, коротко стрижена и светловолоса.
Зато как они поют! После просмотра иркутского варианта творения Эндрю Ллойда ВЕББЕРА и Тима РАЙСА сына Божьего иначе как в лике Альдарова и представить трудно. А Мария - это, соответственно, Бондаренко.
- Владивостокским зрителям наш "Иисус" будет очень интересен. У нас живой оркестр плюс рок-группа. Это немаловажно. В 1999 году во Владивостоке у нас были постоянные аншлаги на спектаклях. Я думаю, те, кто нас помнит, с удовольствием придут еще раз, - говорит Елена.
У Александра от гастролей в Приморье 6-летней давности остались не совсем приятные воспоминания. Как выяснилось, когда он переходил дорогу, ему на пятку наехал джип. Слава Богу, обошлось без перелома.
- Во Владивостоке езда на машине по сопкам, как в компьютерной игре. Только с непривычки, чтобы остаться целым, надо иметь в запасе несколько жизней, - смеется иркутский "Иисус".
...Арию Марии Магдалины Бондаренко исполняет со дня рождения спектакля в стенах Иркутского музыкального театра, то есть уже семь лет. Александр влился в постановку, когда на роль "Иисуса" уже был утвержден другой актер. Правда, этот "Христос" был гораздо старше библейского прототипа, и его быстренько заменили на молодого Альдарова. Сейчас Александру 30 лет. Первый раз он спел партию Христа в 23 года. Он признается, что поначалу было трудно. На тот момент он вел вольную жизнь и работал в рок-группе "Большие неприятности". Сами понимаете, с таким названием на успех в шоу-бизнесе надеятся нечего.
В день премьеры "Суперзвезды" в Иркутске с утра и до самого вечера шел дождь. Но как только закончился спектакль, ливень прекратился, а над зданием театра появилась огромная яркая радуга. Вот и не верь после этого в чудеса! Но этому событию есть множество свидетелей.
- И еще во время постановки у меня прорезались все четыре зуба мудрости. Это болезненный процесс, и мне было очень трудно репетировать, - смеется иркутский "Христос".
У нас не Иисус, а Иешуа
- Роль Иисуса и Магдалины каким-то образом повлияла на вашу жизнь? Или для вас это одна из проходных ролей?
- Я не могу сказать, что для меня это проходная роль. Многие солистки мечтают о такой роли. Я считаю, что мне повезло. Для меня это новая ступень в жизни, - отвечает Бондаренко.
- Мне очень часто задавали эти вопросы. Эта роль очень сильно изменила меня как человека. Постепенно я стал меняться в лучшую сторону. Конечно, это произошло не сразу, - говорит Альдаров.
Сыграв Иисуса, он не стал в Иркутске ни "супер", ни просто "звездой". И нимб над головой у него не появился. Но его стали узнавать на улице, к нему подходили люди, чтобы попросить совета по той или иной жизненной проблеме. И Александру невольно приходилось перекраивать свое эго под мораль "суперзвезды". Он признается, что ему требуется много усилий, чтобы сыграть роль сына плотника Иосифа. И еще больше энергии уходит на моральное восстановление организма после спектакля. За один вечер на сцене "Иисус" худеет на один килограмм. И целый час отдыхает в гримерке, прежде чем выйти на улицу.
- Сыграв Иисуса Христа, вы "завязали" с курением, алкоголем, с девушками? Или стали читать "Библию"?
- Нет, что вы! В этом смысле у меня все в порядке. У меня есть жена, сын, - смеется Альдаров. - Я очень сильно изменился на духовном уровне. В более светлую сторону. Я действительно стал читать "Библию", хотя раньше не читал. Начал петь в церкви на клиросе. Естественно, знание каких-то молитв там обязательно. Но из-за занятости в театре я не могу постоянно петь в церкви, тем не менее я каждый день читаю определенные молитвы. А перед выходом на сцену я три раза читаю "Отче наш".
- Я думаю, что этот спектакль знаковый для молодежи Иркутска. Я знаю людей, которые ходили на него по 20 раз! Я знаю тех, кто после этого спектакля стали интересоваться "Библией", - говорит Елена Бондаренко. - Мне кажется, что наш спектакль - это нестандартное обращение к Богу. В Иркутск приезжал католический священник, которому спектакль очень понравился. Католики очень хорошо относятся к пропаганде учения Христа в любом проявлении. Если это сделано хорошо и качественно, они относятся к этому более лояльно. Правда, мы немножко переделали либретто: у нас не Иисус, а Иешуа. Остальное все, как в оригинальной партитуре.
- Православная церковь в Иркутске поначалу не приняла "Иисуса", но потом стала относиться к нему сдержанно. На наш спектакль ходят люди верующие, и они не находят в нем разногласий со своей верой и со своими убеждениями, - говорит Александр.
Елена считает, что их Иисус более приближен к народу, чем библейский. Даже в конце спектакля "Христос" выходит на поклон не в сценическом костюме, как "Superstar", а в цивильной одежде, как простой мирянин, исполняющий роль святого.
...Недавно Иркутский музыкальный театр впервые вывозил своего "Иисуса" на гастроли в Москву. Поначалу снобы москвичи с недоверием отнеслись к периферийной постановке популярной рок-оперы. Но после первого же спектакля к Елене и Александру за кулисы пришли коллеги из театра Моссовета с цветами, со словами восторга и... за автографами. "Магдалина" говорит, что столичные актеры им завидовали. Оказалось, что они тоже поставили "Суперзвезду", но иркутяне, по мнению москвичей, их переиграли.
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