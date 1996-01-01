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В Приморье на одного писателя стало больше
На днях из Москвы во Владивосток пришла добрая весть. Известный владивостокский коллекционер Сергей ШИШКОВ, о котором "ЗР" уже неоднократно писал, был принят в члены Союза писателей России. Соответствующую грамоту и удостоверение, подтверждающие этот факт, нашему земляку вручил секретарь Союза писателей РФ Валерий ГАНИЧЕВ.
Сергей Шишков стал 40-м "официальным" писателем в Приморье и 3-м среди местных "военно-морских" писателей после Григория ПАСЬКО и Владимира ТЫЦКИХ.
Напомним читателям, что за пять лет, с 2000-го по 2005-й Сергей Шишков выпустил в свет семь уникальных книг, мгновенно ставших библиографической редкостью: 2-томник "Ордена и медали СССР. 1918-1991", 3-томник "Награды России" и 2-томник "Награды Советского Союза". Помимо того, в этом году он дал вторую жизнь памятной медали, учрежденной еще в 1904 г. в честь подвига экипажей крейсера "Варяг" и канонерской лодки Кореец".
Коллектив "ЗР" поздравляет новорожденного писателя!
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