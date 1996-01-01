Прощай, балалайка?

Вторую профессию Алексея БАРЫБИНА, музыканта и преподавателя Академии искусств, можно назвать уникальной и... вымирающей. Он - единственный на Дальнем Востоке мастер по изготовлению народных инструментов. Впрочем, помимо балалаек и домр, ему приходилось делать и скрипки.

К инструментам с любовью и трепетом

Если бы Барыбин работал в эпоху Возрождения, то у него как пить дать была бы своя школа и ученики. И сегодня, наверняка был бы известен как итальянец Николо АМАТИ или его ученики, братья Пьетро и Джузеппе ГВАРНЕРИ, а также Антонио СТРАДИВАРИ. Но на дворе прагматичный XXI век, и надо считаться с реальностью. У Алексея Николаевича нет ни последователей, ни учеников. Он с сожалением констатирует, что сегодня в России народные инструменты и народные песни никому не нужны. По его словам, нынче теле- и радиоэфир заполонила бездушная и оглупляющая попса. А желающих учиться играть на народных инструментах с каждым годом становится все меньше и меньше.

- Обидно, что никто не популяризирует народную музыку. Поэтому учеников у меня нет и, наверное, не будет. Нет у молодежи тяги к работе, - разводит руками Мастер.

На его балалайках и домрах играют музыканты в Магадане, на Камчатке, в Приморье... Но Барыбин никогда не подсчитывал, сколько всего он изготовил музыкальных инструментов. Местный Страдивари морщит лоб и говорит, что около 15 балалаек и примерно столько же домр. Кому-то такая производительность с точки зрения коммерции покажется неэффективной. Но не надо забывать, что на "рождение" одной балалайки уходит месяц и более. Кроме того, на плечах Мастера еще и преподавательская нагрузка.

- Нет потребности, нет спроса, нет и заказов. В магазинах продают ширпотреб по 5 тысяч рублей. Потом эти дрова несут ко мне. Просят переделать, а их проще выкинуть, но я переделываю. У музыканта должен быть хороший инструмент, - говорит Барыбин.

Эксклюзивная балалайка, изготовленная не на конвейере, а в частной мастерской, - товар штучный. В Москве за такой инструмент просят от полутора тысяч долларов и выше. Балалайки Алексея Николаевича уходят всего за 500 "зеленых". Навар здесь мизерный, это вам не подержанными иномарками торговать. Очень дорого обходится исходный материал, детали музыкальных инструментов, по какой-либо причине отжившие свой век. По сути, переделывая их, Мастер дает им вторую жизнь, пуская на корпуса твердые породы дерева, на резонирующую деку - мягкие, например ель.

Недавно один такой трехструнный эксклюзив, сработанный по спецзаказу, Барыбин вез в Большой Камень, да на беду попал в ДТП. Инструмент от удара треснул. Когда Алексей Николаевич рассказывал эту историю, мне показалось, что в данной ситуации ему больше всего жаль балалайку, а не разбитую машину. И я не ошибся. К своим творениям Мастер относится как к собственным детям, с любовью и трепетом.

Каждой балалайке свой климат

Сорок с лишним лет назад Леха Барыбин, учащийся Уссурийского ремесленного училища № 11, мечтал стать классным автослесарем-инструментальщиком. Тогда он еще не предполагал, что навыки, полученные в РУ, помогут ему в изготовлении... музыкальных инструментов.

- Я был металлистом. Сейчас в это слово вкладывается другое понятие. А тогда нам выдавали брезентовый комбинезон и кирзовые сапоги с дырками в каблуках. Мы разбивали шариковые подшипники, набивали шариками эти дыры, чтобы каблуки меньше изнашивались, а потом ходили и высекали из асфальта искры. Это был высший шик. Мы тогда не знали, что такое "покурить траву" и что такое "секс". Надо было два года гулять с девчонкой, чтобы она что-то позволила, настолько это был длительный процесс, - с улыбкой вспоминает прошлое Алексей Николаевич.

По словам Барыбина, первые уроки игры на семиструнной гитаре ему преподнесла улица. Точнее, дворовые гитаристы. Потом за его музыкальное образование взялся местный бомж Витя, знающий ноты и великолепно игравший на гитаре. Его судьба - это отдельная песня. В молодости по пьяной лавочке он совершенно случайно, обороняясь, зарезал человека. Его посадили... Витя занимался с Алексеем два раза в неделю около года. Потом, исчерпав свои знания, передал ученика для дальнейшего обучения... телемастеру Валентину ЛАЗАРЕВУ.

- Как педагог, Лазарев оказался слабее Вити, тем не менее перед армией я уже очень прилично играл. И даже в 1968 году выступал с Валентином дуэтом на конкурсе художественной самодеятельности работников почты в Клубе связи. Это было мое первое выступление на публике. Мы с ним играли в две гитары за почтовое отделение города Уссурийска, - вспоминает Барыбин.

После армии Барыбин пошел в музыкальное училище, оттуда - в институт искусств. В 1996 году по воле случая, оставшись без работы и квартиры, Алексей попал на Московскую экспериментальную фабрику музыкальных инструментов. Там же он сделал свою самую первую балалайку. Там и началась его история как музыкального мастера.

- Сегодня с инструментами напряженка. То, что делают на фабриках, это ширпотреб, дрова. Или можно купить инструмент за большие деньги в Москве у классного мастера, привезти его во Владивосток, а он через пару месяцев рассыпется по клепкам. Я такие случаи знаю. У нас климат-то другой! - говорит Мастер.

...Во Владивостоке до пресловутой перестройки балалайки, мандолины, домры, скрипки, виолончели можно было купить в специализированном отделе ГУМа или в магазине "Мелодия". Сейчас эти "раритеты" везут из Москвы. В столице Приморья их днем с огнем не сыскать.

На днях я посетил несколько местных торговых точек, реализующих музыкальные инструменты: акустические и электрогитары, а также всевозможные синтезаторы. На вопрос, где можно купить балалайку, почти все продавцы только пожимали плечами. А один остряк послал меня в... Краеведческий музей имени Арсеньева. Как это ни грустно, но в его шутке была доля правды. Судя по всему, в недалеком будущем у Барыбина действительно есть шанс стать местным Страдивари. А его именные балалайки и домры станут выставочными экспонатами.