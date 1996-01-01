Динозавры роднее?

Выставка в помощь детям-инвалидам, детям, оставшимся без родителей, и детям из неблагополучных семей, по словам организаторов, закончилась полным провалом.

Как утверждают организаторы (Приморская региональная общественная организация содействия развитию экологических и культурных программ "Восток", детский клуб им. Баневура, выставочный центр Морского вокзала, общество инвалидов Фрунзенского района г. Владивостока, представительство корпорации "Институт устойчивых сообществ"), к выставке проявлены полное социальное безразличие, пассивность со стороны жителей и организаций краевого центра. Люди заходили в выставочный центр в основном лишь для того, чтобы узнать, где находится выставка динозавров.

По предварительным оценкам, собрано порядка тысячи рублей, куплена одна картина, получен один подарок для ребенка из 33-х остро нуждающихся. Искать причины бездушия будут сегодня на пресс-конференции с участием организаторов в конференц-зале Морского вокзала.