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Динозавры роднее?
Выставка в помощь детям-инвалидам, детям, оставшимся без родителей, и детям из неблагополучных семей, по словам организаторов, закончилась полным провалом.
Как утверждают организаторы (Приморская региональная общественная организация содействия развитию экологических и культурных программ "Восток", детский клуб им. Баневура, выставочный центр Морского вокзала, общество инвалидов Фрунзенского района г. Владивостока, представительство корпорации "Институт устойчивых сообществ"), к выставке проявлены полное социальное безразличие, пассивность со стороны жителей и организаций краевого центра. Люди заходили в выставочный центр в основном лишь для того, чтобы узнать, где находится выставка динозавров.
По предварительным оценкам, собрано порядка тысячи рублей, куплена одна картина, получен один подарок для ребенка из 33-х остро нуждающихся. Искать причины бездушия будут сегодня на пресс-конференции с участием организаторов в конференц-зале Морского вокзала.
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