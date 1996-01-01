Я играл в карты, пил водку, закусывал...

В конце июня киносъемочная бригада из Южной Кореи во главе с известным южнокорейским режиссером КВАК Кен Тхэком завершила работу над российской частью приключенческого кинофильма "Тайфун" и вернулась в Страну утренней свежести. Съемки проходили во Владивостоке, Уссурийске и других местах Приморья. Помимо южнокорейских актеров, в "Тайфуне" были задействованы и актеры владивостокских театров. Так, худрук Краевого академического театра имени Горького Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ сыграл русского врача. Артисты этого же театра Иван ПЕРЕПЕЛКИН и Денис ДРУЖИНИН - частных охранников, а их коллега и сослуживец Виктор МИЛЛЕР - телохранителя. Кстати, даже корреспондент "ЗР" участвовал в массовке южнокорейского блокбастера, бюджет которого составил 17 млн долларов.

Своими впечатлениями о съемках "Тайфуна" поделился художественный руководитель Краевого театра молодежи, артист театра и кино Виктор ГАЛКИН. Ему режиссер Квак доверил роль начальника охраны Уссурийского рынка.

- Действие эпизода, где я снимался, происходило на китайском ночном рынке. Мы приехали в Уссурийск, там - неимоверная жара, почти под 30 градусов, а на мне вязаный камуфляжный свитер, легкий бронежилет! Съемки продолжались почти сутки и закончились в первом часу ночи, - рассказывает Виктор Галкин. - Надо отдать должное киносъемочной группе, потому что режиссер по ходу съемок постоянно что-то добавлял. И все исполнялось беспрекословно. Я, например, должен был сняться в определенном количестве эпизодов. А режиссер придумал дополнительный эпизод, где я участвовал в ночных съемках с актером, игравшим отрицательный персонаж. Съемка на рынке режиссеру понравилась. Он потом благодарил наших парней за то, что сняли быстро, с двух, трех дублей. Когда снимали корейских актеров, то дублей было больше. То кто-то что-то не понял, то сказал слишком тихо или слишком громко...

По признанию Виктора Галкина, окунувшись в атмосферу "Тайфуна", от вновь ощутил себя киноактером. Это был пятый фильм, в котором он снимался.

- У нас еще не было прецедентов работы именно с южнокорейскими актерами. С китайцами работали, с американцами с чехами с поляками работали. У корейцев все иначе. Корейские актеры очень контактные. Да и вообще, у меня сложилось впечатление, что за современным корейским кино огромное будущее. Они сейчас выходят на большой рынок кинопродукции. Режиссер "Тайфуна" - талантливый человек. Мне было интересно узнать, как он подходит к реализации своего проекта. Это просто потрясающе. У корейцев не было свободной минуты. Они не сидели и не перекуривали по полчаса после каждого дубля. А тут же делали черновой монтаж, сводили звук, и это меня поразило.

- Говорил ли ваш персонаж какой-нибудь текст? Или у вас была роль "глухонемого"?

- У меня была роль со словами. Хотя слов немного, всего полтора листа диалогов. Я вымогаю деньги за работу, которую вообще не делал. И потом, когда ко мне приходит человек за своей сестрой, которую я отдал непонятно каким людям, возникает конфликт, он пытается меня застрелить. Я наставляю на него автомат и даю понять: мол, парень, ты не у себя дома, а в России. Такой вот игровой момент. Мне понравилась работа с исполнителями главных ролей, хотя их языка я не понимал. Они же говорили по-корейски. С исполнителем роли отрицательного персонажа Сина у меня буквально несколько слов. Вначале в сценарии была простая ситуация: мне звонят на "мобильный", я даю ему трубку, он слушает, потом я отвечаю, беру автомат - и все. Но когда во время разговора Син напрягся и схватился за пистолет, я, сымпровизировав, перекинул автомат из руки в руку, снял с предохранителя и наставил на него. Режиссер сказал: "Оставить так. Все, работаем!" Этот момент сняли с двух дублей. Потом мне положили шашлыков, и я их ел один на террасе.

- Шашлыки были настоящие?

- Самые настоящие. Корейцы нас кормили два раза в день: в обед и вечером. Они в каком-то ресторане заказывали очень вкусную корейскую еду. Я к восточной кухне привыкший. А еще я за весь день выкурил три хорошие гаванские сигары. И по привычке курил "в затяг". Это было умопомрачительно. Дублей-то много было, потом приноровился.

- Не приходилось ли начальнику охраны рынка стрелять?

- Нет, стрелять мне не приходилось. Но я держал в руках автомат, пистолет, я играл в карты, пил водку, закусывал... Нас сразу предупредили, чтобы мы были аккуратнее с водкой. Она же не настоящая, а я должен как-то на нее реагировать.

Процесс распития "беленькой" актер Галкин сыграл очень достоверно и систему СТАНИСЛАВСКОГО не опозорил. Его реакция на спиртное была такой убедительной, что корейцы несколько раз подходили к нему во время репетиций, чтобы удостовериться, что в стакане обыкновенная вода. Как говорится, мастерство не пропьешь.

- Как реагировало местное население и рыночные торговцы на проведение съемок? Не просили автографы?

- Уссурийский рынок на 90 процентов состоит из китайцев, которые там и живут. Надо отдать должное киногруппе: если китайцы мешали, их тут же прогоняли. Китайцы - беспардонные люди. Я не говорю за всех, а только о тех, кто на рынке. Они мне не понравились. Ну а из местного населения кто-то снимался в массовке, кто-то наблюдал с интересом, кто-то равнодушно к этому отнесся. Во время съемок торговлю не останавливали. Была договоренность с администрацией рынка. Они тоже нам хорошо помогали. Выделили квадрат для съемок площадью около 50 метров.

- Во время съемок ничего не пропало?

- Ничего не пропало, ничего не украли. Наоборот, корейские актеры покупали у китайцев шорты, майки, летнюю обувь, потому что была жара неимоверная. Кто-то покупал сувениры. А так, чтобы кто-то к нам лез, этого не было.

- Имя Виктора Галкина появится в титрах "Тайфуна"?

- Те люди, с которыми был подписан контракт, и те, кто снимался в массовке и соприкасался с актерами - персонажами, которые имеют в кадре хотя бы одно слово, будут включены в титры непременно. У меня эпизодическая роль, но со словами - режиссер сказал, что я буду в титрах однозначно.

Сумму гонорара, полученного за съемки в "Тайфуне", артист Виктор Галкин не озвучил. Он лишь назвал ее "достойной". Добавив, что за такие деньги с корейцами можно работать.