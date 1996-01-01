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"BSB" для взрослых
Во Владивостоке скоро появится еще один клуб "BSB". Точнее, его филиал...
Основатели популярного владивостокского клуба скоро представят новый эксклюзивный проект. По словам идеологов проекта Эдуарда РЯБКИНА и Андрея ХАУСТОВА, открытию своего рода "цивильного филиала" популярного в городе клуба послужили две причины. Первая - экономическая. Бизнесу необходимо развиваться. Вторая - идеологическая. В феврале следующего года "BSB" отметит свое 10-летие.
За это время в клубе сформировался определенный круг людей. Их можно назвать и постоянными клиентами, и друзьями клуба. По прошествии времени, а 10 лет это не мало, люди повзрослели, состоялись как в личностном, так и профессиональном плане. Им уже необходим другой, более высокий уровень сервиса, но с привычной и любимой ими демократичной "биэсбишной" атмосферой. "По этой причине, - говорит Андрей Хаустов, - было решено основать новое заведение, в котором будут сочетаться высокий уровень обслуживания, классная американская и европейская кухня, стильный интерьер и все тот же демократичный, по-своему неформальный дух "BSB".
- Стиль клуба будет определять достаточно интересная, на наш взгляд, тема, - говорит Эдуард Рябкин, - это Америка 30-х годов прошлого века. Эпоха больших авантюр и сухого закона, элегантных гангстерских костюмов и джаза. Белых гамашей и виртуозных степистов, гаванских сигар и шляп "Борсалино"... В общем, все очень и очень стильно! Этот клуб для тех, кто сможет оценить этот стиль и кому уже не очень интересно в окружении первокурсников. Мы возлагаем очень большие надежды на то, что новое заведение станет не только отличным клубом для вечерних развлечений с ежедневной арт-программой, но и любимым местом для дневного времяпрепровождения горожан, где можно вкусно поесть или просто попить кофе и выкурить сигару, слушая живое выступление пианиста, играющего джаз.
Открытие клуба планируется в ноябре этого года. Название и месторасположение пока не раскрывается. Уже проводится спецкурс для обслуживающего персонала. Будущие официанты и бармены обучаются красиво разливать спиртное из-под прилавка, достойно подавать клиенту чайник с 40-градусным содержимым. Они изучают ассортимент напитков марки "батарея шотландского отопления". Постигают навыки маскировки бутылок с алкоголем в хлебные батоны и тренируются визуально определять наличие "томми-гана" под верхней одеждой гостей.
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