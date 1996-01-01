ДВМП потянуло на съемки

Дальневосточное морское пароходство профинансировало создание исторического фильма "Два адмирала". Фильм посвящен 100-летию Цусимского сражения и снят по заказу телеканала "Культура".

"Фильм уже давно готов. Однако канал "Культура" счел нецелесообразным сразу после празднования 60-летия Победы огорчать россиян напоминанием о проигранном сражении. Думаю, в августе или сентябре фильм будет показан на центральном телевидении", - сказал "ЗР" генеральный директор пароходства Евгений АМБРОСОВ.

Это уже вторая попытка ДВМП участия в кинобизнесе. Ранее пароходство профинансировало показ на телеканале РТР 8-серийного исторического фильма "Реквием каравану PQ-17", снятого по одноименному роману Валентина ПИКУЛЯ.

По словам Евгения Амбросова, пароходство не собирается останавливаться на достигнутом. В частности, в настоящее время заканчивается работа по выпуску фильма о недавней антарктической экспедиции ледокола "Красин", заказанного РТР. "Мы также профинансировали и его создание", - сказал гендиректор.