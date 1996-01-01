Слоны нынче дороги

Со 2 июля во Владивостоке на гастролях московский "Цирк зверей Филатовых". Вместе с многочисленной труппой в Приморье приехали 15 бурых медведей и индийская слониха Рада. В день премьеры корреспондент "ЗР" встретился с руководителем программы Татьяной ФИЛАТОВОЙ.

Прежде чем начать разговор, ловлю себя на мысли, что внешне Татьяна Валентиновна - типичная учительница, от которой без ума даже двоечники. Умная, симпатичная, с открытым лицом, обезоруживающей улыбкой и непременными очками на переносице. Именно такой образцово-показательный образ педагога отпечатался в моем мозгу благодаря многочисленным фильмам "про школу" еще со времен Советского Союза. Я говорю об этом Филатовой и... попадаю в яблочко. Как выяснилось, перед тем как заняться дрессурой, моя собеседница в 1971 году получила диплом педагогического института.

Последний раз "Цирк Филатовых" выступал в Приморье в 1998 году, не так давно.

- За это время во Владивостоке сменилось два мэра, - замечаю я.

- И директоров в цирке сменилось миллион. Мы в прошлый раз приезжали, была смена директоров, в этот раз тоже. Но на нашу работу это не повлияло. Просто раньше, в 80-е годы, здесь была гостиница и мы жили более-менее нормально. А сейчас живем в гримерках, которые ничему не соответствуют. Разве можно так жить!

- Вы были во Владивостоке несколько раз. А животные за это время обновлялись или к нам приезжают одни и те же четвероногие артисты?

- Слониха Рада одна и та же. Я ее получила в 1974 году, и в 1975 году мы с ней впервые вышли на манеж с номером. Мы с ней 30 лет, в этом году ей будет 33 года. Медведи, конечно, менялись. От старого состава осталась медведица, которая работала еще при папе, к сожалению, она сейчас заболела. Она старенькая, ей уже тоже 33 года. Мы ее взяли в Ленинграде и назвали Фонтанка, в память об этом городе.

Когда у Филатовых появилась индийская слониха Рада, у животного было иное, иностранное имя. А Радой она стала от слова "радость" и от радости дрессировщиков, которые получили слониху.

Интересно, что африканские слоны более агрессивны, чем индийские. А вообще, слоны живут, как люди, лет до 70. И если за ними хорошо ухаживать, если они не болеет, то, как мы смеемся, они еще достанутся нашим детям и внукам. А медведь может прожить лет до 50.

- Почему бы вам не приобрести еще одного слона?

- Сейчас Greenpeacе вообще против, чтобы слоны работали в цирке. Потому что они якобы находятся не в тех условиях, в которых должны содержаться. Кроме того, слоны сейчас подорожали. Я даже не знаю, сколько сейчас стоит слон... Наверное, тысяч 50-60 долларов.

- На вашем фирменном календарике написано "животные - артисты театра и кино". В каких фильмах снимались ваши подопечные?

- В 80-е и даже 90-е годы мы очень много снимались. Например, в брянских лесах мы снимались в фильме "Потерялся слон", затем был фильм "Лев ушел из дома", где снимался лев Кинг-II семьи БЕРБЕРОВЫХ. Это был их второй лев. Когда снимали Раду в брянских лесах, она фактически впервые был на воле. Она купалась в речке, валялась на песке, ее невозможно было вытащить из воды. Еще Рада снималась с Михаилом ПУГОВКИНЫМ в фильме "Сын клоуна". Недавно Фонтанка отснялась в Иркутске в небольшом эпизоде фильма "Серко". Фильм снимают французы.

- Как вы думаете, почему сейчас так редко снимают фильмы о животных? Я имею в виду не документальные, а художественные.

- Думаю, что для студий это стало дорого.

...Татьяна Васильевна, несмотря на "цирковую" фамилию, не типичный цирковой ребенок. Ее детство прошло в Москве у бабушки, и она не моталась по стране за родителями, как ее сверстники, рожденные в цирковых семьях. Но ее дочь Валентина и сын Александр по воле родителей с двух месяцев вели кочевую жизнь, меняя города и школы. Так, дочь заканчивала 11-й класс и поступала в педагогический институт в городе Уссурийске, где когда-то родилась ее мама, Танечка Филатова. Правда, тогда город именовался иначе - Ворошиловым.

Сейчас Валентине 26 лет, ее назвали в честь деда, Народного артиста СССР Валентина Филатова, умершего в 1979 году. Она замужем за иллюзионистом и сама работает вместе с ним.

- Валентинка родилась, а папы не стало буквально через неделю. У него был обширный инфаркт, и врачи ничего не смогли сделать. Но он еще успел подержать ее на руках, - говорит Татьяна Филатова. - Нашему сыну исполняется 18 лет, мы готовим его в преемники. Будем передавать ему слона, медведей. Сына назвали в честь папы Александром, хотя сначала хотели тоже дать имя Валентин, но дочка воспротивилась.

- У многих артистов цирка проблемы из-за отсутствия квартиры. А как у Филатовых с жильем?

- Нам квартира досталась еще от родителей. В свое время папа мне купил 2-комнатную кооперативную квартиру, а потом мы отдали ее племяннице, когда она вышла замуж, и переехали к маме в 3-комнатную. Мы живем на Кутузовском проспекте, напротив Белого дома. В 1993 году мы были в Ливане и думали, что от нашего дома ничего не останется. Потому что тогда стреляли в Белый дом, а рядом - наш. Я говорила мужу: "Мы приедем к разбитому корыту".

У нас есть дача под Москвой, купленная еще в 1949 году, когда я только училась ходить. Дачу купили специально для меня, чтобы я там бывала на отдыхе с бабушкой. Сейчас, наконец, там отстроили второй этаж. У нас очень хлебосольный дом.

По признанию Татьяны Валентиновны, она не любит использовать свою известную фамилию в корыстных целях. Даже во времена дефицита она всегда стояла в очередях и не просила для своей семьи чего-нибудь исключительного. Зато к Филатовым неоднократно обращались различные жулики с просьбами профинансировать тот или иной прожект. Естественно, они отказывались.

По словам дрессировщицы, с 1992 года "Цирк Филатовых" "не вылезает с Дальнего Востока". То гастроли в Японии, то в Корее, то во Владивостоке, то в Уссурийске. Дома в Москве Филатовы проводят лишь несколько недель в году. Поэтому предстоящий отпуск, после гастролей в Приморье, Татьяна Валентиновна ждет с нетерпением.