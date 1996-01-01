Фотопрогулки по городу

3 июля во Владивостоке открылись сразу две фотовыставки, посвященные Владивостоку. В рамках IV владивостокской биеннале визуальных искусств в мемориальном доме-музее Арсеньева открылась парная выставка "Прогулки по городу "В" молодых фотографов Юлии ПОПОВОЙ и Елены БУЗЕЦКОЙ, а в галерее современного искусства "Арка" - экспозиция работ японского фотографа Казуо Сумида.

В "Прогулках по городу "В" оба автора сделали акцент на внешнем облике города - улочках, старой архитектуре и лишь у Юлии Поповой иногда в кадр втискивались люди и животные. И хотя в экспозиции Казуо Сумида, тоже присутствовали снимки с архитектурой, городским пейзажем и фрагментами уличного быта, ему образ города, напротив, удалось выразить именно в изображениях людей, в их эмоциях.