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Киношные сказки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Нет ничего удивительного в том, что создатель прославленной киносказки - "Пятый элемент" - Люк БЕССОН написал книжку для детей. И нет ничего удивительного в том, что истории о приключениях мальчика в стране крошечных минипутов быстро завоевали успех. "Детские книги не пишут 25-летние, а только такие умудренные опытом люди, как мы с МАДОННОЙ", - заявил Бессон (по совместительству - отец троих детей) в одном из своих интервью.

В общем-то, снискать лавры великого литератора Бессон не намеревался: "История Артура изначально - все-таки фильм. Мы работаем над ним уже два года, и впереди еще столько же... Но столько людей, в том числе журналистов, все время спрашивали - что за Артур, какой такой Артур? - что я, в конце концов, решил: напишу-ка я роман. Если все будут знать, про что там в книге, то, может быть, оставят меня в покое и дадут доделать фильм".

Тем не менее успех окрылил Бессона - ведь, собственно, фильм будет поставлен только по двум первым книгам об Артуре: "Артур и минипуты" (Махаон, 2004) и "Артур и запретный город" (Махаон, 2004). Это, по сути, части одного произведения. После же Бессон успел выпустить еще одну книгу, пока не связанную с фильмом: "Артур и месть Урдалака" (Махаон, 2005), готовится к выходу "Артур и война двух миров". В них с Артуром случается уже новая история.

Рецепт популярного произведения достаточно прост: надо пустить в дело весь богатый арсенал литературы и кинематографа. Дорога в мир крошечных людей проторена еще Гулливером, и в вариациях "на тему" нет ничего нового. Но, думается, особо запал в душу Бессону Теренс Хэнбери УАЙТ: в его сказке "Отдохновение миссис Мэшем" девочка нашла в парке своего поместья островок, населенный лилипутами (теми самыми, гулливеровскими). Так же и Артур обнаруживает зачарованный путь к минипутам в саду дедушкиной усадьбы. Пикантность в том, что Теренс Уайт знаменит в первую очередь пенталогией о короле Артуре - "Король былого и грядущего". А ведь бессоновского героя зовут Артуром не просто так: оказавшись в мире минипутов, он, походя, совершает подвиг, вытаскивая из камня застрявший там на века меч... А дальше Артуру с принцессой Селенией и принцем Барахлюшем предстоит путешествие в минипутский Мордор и спасение минипутов от Ужасного У.

Цитат в историях об Артуре Бессон рассыпал множество. Критики углядели полчища промелькнувших там писателей: от ШЕКСПИРА до ТОЛКИЕНА. Но прежде всего книги Бессона используют и выворачивают наизнанку кинематографические штампы, что, впрочем, не мешает автору построить сюжет как в заправском экшне. Только ленивый не отметил сходство Ужасного Урдалака с Дартом Вейдером. Оседланные комары взрываются не хуже вертолетов. Традиционные олицетворения кошмара - пауки - легко приручаются с помощью клубничных леденцов. В ответственные моменты герои ведут себя "как Индиана Джонс/Брюс Ли/Клинт Иствуд". В общем, найдется все: разгадки шифров, трогательные любовные истории, тайны древних племен, мрачные темницы, осадные баталии, опасные водопады, бегства от "цунами", гонки на модных "авто" и даже (!) пьяные драки в баре.

Но, как и положено сказочнику, Бессон не забывает преподать читателю уроки мужества, самоотверженности, дружбы. И как водится в сказках, добро должно победить зло.

Бессону удается очень тонко передать детскую психологию. Его Артур - это настоящий, живой, современный ребенок. Недаром Бессон сказал: "Мне хотелось написать, как в нынешнем обществе потребления существует мальчик, который думает иначе, чувствует иначе". А самые грустные страницы описывают переживания бабушки о пропавшем внуке. Ведь симпатии Бессона - на стороне "поколения бабушек": "Родители сейчас почти не занимаются детьми. У них нет времени, у них работа, дела".

Во второй истории об Артуре Бессон, уже не ограниченный рамками кино, дает себе волю. Здесь он позволяет себе экскурсы в географию, этнографию и историю Семи минипутских континентов. Сюжет не течет плавно во времени, а то и дело ныряет в прошлое. Но главное - книгу "Артур и месть Урдалака" пронизывает тема единения человека с природой. И враг теперь, по сути, - человек - "самое опасное существо".

Мир нетерпеливо ерзает в ожидании новой грандиозной киносказки. К сотрудничеству над "Артуром и минипутами" Бессон уже привлек Дэвида БОУИ, Мию ФЭРРОУ, Мадонну, Снуп ДОГГА. Ждать осталось недолго: фильм выходит в 2006 году. А пока почитаем свежую книжку о минипутах...

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