Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путешествие в Ехо
Где-то еще существует мир, похожий на наш - но только лучше. Там можно колдовать (в пределах разумного, конечно) - для того, чтобы масло не брызгало со сковородки, или для того, чтобы путешествовать на другой край света. Там зачарованные города, как женщины, тоскуют по мужчине своей мечты. Там, правда, не водятся ослы, хризантемы и клубника, зато люди похожи на нас - только лучше. Они любят пошутить, выпить утром чашечку горячего кофе, почитать газету со скандальными известиями и - главное! - вкусно покушать. Этот Мир - мир наших мечтаний. Разноцветные мостовые и просторные дома, столетия жизни и завидные жалованья, "простые волшебные вещи" и посиделки в уютных кафе... Все это возможно в городе Ехо. Дорогу туда показал тем, кто умеет видеть сны, Макс ФРАЙ.
21 путешествие в Ехо вы уже могли совершить, вооружившись повестями из цикла "Лабиринты Ехо", и вместе с Малым Тайным Сыскным Войском распутать загадки магических преступлений или спасти Мир. Правда, лучшему сыщику и магу, сэру Максу, пришлось покинуть Ехо и вернуться в наш мир, чтобы пробудить в нас тоску по красному небу Уандука и наваждениям Черхавлы, белым башням Харумбы и вечерним огням замка Рулх. Заставить нас стать атлантами, на которых держится Сердце Мира. Теперь возвращение в Ехо сэру Максу заказано. Можно отправиться в мир Хомана, участвовать в разборках языческих (и не только) богов, окунуться в суету нашего мира - но нельзя возвращаться в Ехо...
Однако разве Ехо - единственное место во Вселенной? Грех не заглянуть, по-приятельски, в юный мир, в Город, рожденный из снов сэра Макса. В тихой кофейне, где прислуживает девушка-кошка, можно вспомнить о прошлом, послушать истории, ранее покрытые тайной... Первую из них - "Чуб земли" - расскажет сэр Макс, вторую - "Туланский детектив" - Мастер Преследования леди Меламори (эти истории вы найдете в книге "Хроники Ехо"). А еще одну, "Властелин Морморы", поведает величайший маг Ехо, глава Тайного Сыска сэр Джуффин - в книге "Хроники Ехо 2".
Оказывается, были у сэра Макса секреты от начальства. Оказывается, столкнулся некогда он с королем Гуригом да отправился с эзотерически-экологическими целями на остров Муримах - посетить не пуп, но чуб земли. А в таком путешествии волшебство не поможет - нужны походные навыки туриста. Да не помешает знание гомеровой "Одиссеи".
А вот леди Меламори как-то пришлось впутаться в почти классическую детективную историю, в которой фигурируют галлюциногенные подушки, любвеобильные старушки, похитители тел и "профессиональный подозреваемый" из страны Тулан, той, что славится хорошей, теплой одеждой. В таком деле главное - сообразительность и добросовестность, а про неприятности на личном фронте покинутым сотрудницам Малого Тайного Сыскного Войска лучше позабыть.
Но самый крепкий орешек достался как-то давненько сэру Джуффину - мудрейшему и сильнейшему чародею Ехо. Занесло его не абы куда, а в вольный город Гажин, разоблачать пришлось не абы кого, а патологического злодея по имени Лаздей, да и спасать людей пришлось не абы где, а в их собственных снах. И вот какая штука: не всегда сэр Джуффин самым умным был, дров наломать тоже когда-то умел...
"Наилучшее путешествие - то, которое не заканчивается", - провозгласил Макс Фрай. Те, кто уже читал повести о сэре Максе, с радостью с этим согласятся - и будут счастливы вернуться в мир Ехо. Но только ведь у Ехо есть и окрестности - почему бы не поглядеть на них? Да и время в Ехо не стоит на месте. Поэтому кому-то покажется, что герои старых книг уже немного повзрослели. Они все так же безшабашно веселы и на удивление смекалисты, но нет-нет да и проскользнет в их словах грусть. Нет-нет - да промелькнет досада на глупое и неблагодарное человечество. Нет-нет - да вырвется у кого-нибудь усталый вздох, потому как жизнь не сплошные пироги и пиво. Даже в Ехо.
Материал подготовлен в рамках акции "Читают все!"
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"