Где-то еще существует мир, похожий на наш - но только лучше. Там можно колдовать (в пределах разумного, конечно) - для того, чтобы масло не брызгало со сковородки, или для того, чтобы путешествовать на другой край света. Там зачарованные города, как женщины, тоскуют по мужчине своей мечты. Там, правда, не водятся ослы, хризантемы и клубника, зато люди похожи на нас - только лучше. Они любят пошутить, выпить утром чашечку горячего кофе, почитать газету со скандальными известиями и - главное! - вкусно покушать. Этот Мир - мир наших мечтаний. Разноцветные мостовые и просторные дома, столетия жизни и завидные жалованья, "простые волшебные вещи" и посиделки в уютных кафе... Все это возможно в городе Ехо. Дорогу туда показал тем, кто умеет видеть сны, Макс ФРАЙ.

21 путешествие в Ехо вы уже могли совершить, вооружившись повестями из цикла "Лабиринты Ехо", и вместе с Малым Тайным Сыскным Войском распутать загадки магических преступлений или спасти Мир. Правда, лучшему сыщику и магу, сэру Максу, пришлось покинуть Ехо и вернуться в наш мир, чтобы пробудить в нас тоску по красному небу Уандука и наваждениям Черхавлы, белым башням Харумбы и вечерним огням замка Рулх. Заставить нас стать атлантами, на которых держится Сердце Мира. Теперь возвращение в Ехо сэру Максу заказано. Можно отправиться в мир Хомана, участвовать в разборках языческих (и не только) богов, окунуться в суету нашего мира - но нельзя возвращаться в Ехо...

Однако разве Ехо - единственное место во Вселенной? Грех не заглянуть, по-приятельски, в юный мир, в Город, рожденный из снов сэра Макса. В тихой кофейне, где прислуживает девушка-кошка, можно вспомнить о прошлом, послушать истории, ранее покрытые тайной... Первую из них - "Чуб земли" - расскажет сэр Макс, вторую - "Туланский детектив" - Мастер Преследования леди Меламори (эти истории вы найдете в книге "Хроники Ехо"). А еще одну, "Властелин Морморы", поведает величайший маг Ехо, глава Тайного Сыска сэр Джуффин - в книге "Хроники Ехо 2".

Оказывается, были у сэра Макса секреты от начальства. Оказывается, столкнулся некогда он с королем Гуригом да отправился с эзотерически-экологическими целями на остров Муримах - посетить не пуп, но чуб земли. А в таком путешествии волшебство не поможет - нужны походные навыки туриста. Да не помешает знание гомеровой "Одиссеи".

А вот леди Меламори как-то пришлось впутаться в почти классическую детективную историю, в которой фигурируют галлюциногенные подушки, любвеобильные старушки, похитители тел и "профессиональный подозреваемый" из страны Тулан, той, что славится хорошей, теплой одеждой. В таком деле главное - сообразительность и добросовестность, а про неприятности на личном фронте покинутым сотрудницам Малого Тайного Сыскного Войска лучше позабыть.

Но самый крепкий орешек достался как-то давненько сэру Джуффину - мудрейшему и сильнейшему чародею Ехо. Занесло его не абы куда, а в вольный город Гажин, разоблачать пришлось не абы кого, а патологического злодея по имени Лаздей, да и спасать людей пришлось не абы где, а в их собственных снах. И вот какая штука: не всегда сэр Джуффин самым умным был, дров наломать тоже когда-то умел...

"Наилучшее путешествие - то, которое не заканчивается", - провозгласил Макс Фрай. Те, кто уже читал повести о сэре Максе, с радостью с этим согласятся - и будут счастливы вернуться в мир Ехо. Но только ведь у Ехо есть и окрестности - почему бы не поглядеть на них? Да и время в Ехо не стоит на месте. Поэтому кому-то покажется, что герои старых книг уже немного повзрослели. Они все так же безшабашно веселы и на удивление смекалисты, но нет-нет да и проскользнет в их словах грусть. Нет-нет - да промелькнет досада на глупое и неблагодарное человечество. Нет-нет - да вырвется у кого-нибудь усталый вздох, потому как жизнь не сплошные пироги и пиво. Даже в Ехо.

Материал подготовлен в рамках акции "Читают все!"