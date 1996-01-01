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Хворостовский пел на всю Россию
Завершилось благотворительное концертное турне "Песни военных лет" в честь 60-летия Победы по российским городам великого баритона Дмитрия ХВОРОСТОВСКОГО.
Аудиторию концертов в основном составляли ветераны Великой Отечественной войны. В Смоленске "Песни военных лет" стоя слушал двухтысячный зал, в Волгограде - десятитысячный, в Красноярске филармонию брали штурмом. В начале Дмитрий Хворостовский планировал просто записать диск с военными песнями и подарить его ветеранам к 9 мая. Но Владимир ПУТИН, побывавший на его концерте на Красной площади, предложил организовать турне по городам страны. В концертах принимали участие музыканты Национального симфонического оркестра под управлением Константина ОРБЕЛЯНА, хор Академии хорового искусства России под управлением ПОПОВА и Всемирный детский хор ЮНЕСКО. По единодушному мнению зрителей, во время концертов возникало трогательное единение между теми, кто стоял на сцене, и слушателями. Это чувствовалось по выражению глаз и ветеранов, и молодежи.
ДосьеСамый именитый баритон России, да, пожалуй, и мира, Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, работал в театре оперы и балета. В 1987 году завоевал первую премию на Всесоюзном конкурсе певцов имени ГЛИНКИ, в 1988 - Гран-при на Международном конкурсе певцов в Тулузе. Всемирную славу получил после триумфальной победы на телевизионном конкурсе Би-Би-Си "Певец мира" в Кардифе, где был удостоен титула "Лучший голос". Как бы плотно ни был составлен график его гастролей, Хворостовский всегда готов выступить на родине. По мнению певца, для русского человека музыкальное искусство является частью жизни.
Хворостовский убежден, что если он сам и другие, в том числе самые талантливые российские музыканты, не возьмутся за дело сейчас, то будет поздно. "В наше время, - говорит он - время всеобщей коммерциализации, дистанция между массовой и классической культурой увеличилась, я бы сказал, практически безнадежно. Нужно учитывать грандиозные пробелы в эстетическом воспитании многих жителей нашей планеты. Это влечет глобальные проблемы в будущем". Певец первоначально планировал разовую акцию - концерт на Красной площади, посвященную подвигу наших ветеранов. Но теплый прием, который был ему оказан со стороны участников Великой Отечественной войны, заставил задуматься о большом турне по городам России.
Практически все выступления Хворостовского в России благотворительные. Он считает, что нельзя обогащаться за счет соотечественников, а деньги можно заработать и за рубежом. Устроители его гастролей оплачивали гостиницу, проезд и другие организационные расходы. В последнее время в России, как и во всем мире, складывается нормальная спонсорская система. Появляются те, кто готов дать деньги на организацию концертов известных исполнителей. Не первый год Сбербанк России участвует в организации концертов великого соотечественника. Как говорит Дмитрий Хворостовский, этим надо пользоваться на благо всех почитателей музыкального искусства.
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