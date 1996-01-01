Владивосток - на фото

Сегодня, 30 июня, в 16.00 в здании Географического общества на Петра Великого, 4 открывается фотовыставка Влагенолия КЛИМЕНКО под названием "Современный Владивосток", посвященная 145-летию города.

На суд зрителей будут представлены панорама и семьдесят фотографий с видами города нашенского. Старожил Владивостока Влагенолий Владимирович хорошо известен как знаток истории города, а теперь он выступит еще и в роли фотохудожника.