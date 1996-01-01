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Анжелика - маркиза пуделей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Недавно Владивосток посетила цирковая труппа имени НИКУЛИНА. В ее составе известная дрессировщица - Анжелика ЗОТОВА в сопровождении своих питомцев - собак и голубей. Обладательница золотой медали Дельфийских игр 2002 года согласилась встретиться с нашим корреспондентом и ответить на несколько вопросов.

- Анжелика Игоревна, расскажите, пожалуйста, что привело вас на арену? Чем вы руководствовались в выборе такой необычной профессии?

- Это у нас дело семейное: мама, бабушка, дедушка, дедушкины братья - все цирковые. С раннего детства я росла в необычной для детей обстановке: арена, животные. ...Было мне тогда семь лет. Моя бабушка держала у себя большую обезьяну. В какой-то момент сложились такие обстоятельства, что содержать в нашей однокомнатной квартире бабуина стало просто нереально. Нас спасла Ирина МАРКОВА, одна из лучших дрессировщиц России. Она забрала к себе обезьяну, и впоследствии мы начали постоянно видеться. А через какое-то время Ирина подарила нам первых собак - белых королевских пуделей. Выходить с ними на арену стала я. Они работали по хлопку руки, по кивку головы. Правда, мама или бабушка командовали ими из-за кулис, а я больше позировала...

- А дальше?..

- Когда я была во втором классе, мы поехали на всесоюзный фестиваль профессиональных артистов в Рязань. Представьте, такая маленькая девочка с королевскими пуделями: собака встает на задние лапы и оказывается выше меня на полголовы. Естественно, жюри было очаровано, и мне тогда дали диплом второй степени. После этого были трехмесячные гастроли в Испании: Мадрид, Валенсия... Огромный Шапито на три тысячи человек.

Когда мне исполнилось тринадцать, я сама начала тренировать животных, и на всероссийском фестивале профессиональных артистов цирка в Анапе получила диплом лауреата, множество специальных призов. А в возрасте двадцати лет выиграла золотую медаль на первых международных Дельфийских играх. Когда объявили третье и второе место, я расстроилась - была уверена, что первое место займет внук ЗАПАШНОГО. Все-таки фамилия! Думаю: "Ну, все, осталась с носом". И тут объявляют меня! Это было непередаваемо: я сначала не поверила, потом разрыдалась...

- У цирковых сумасшедший ритм жизни. Как же вы решили проблему с обычным средним образованием?

- Я окончила все одиннадцать классов у себя в Брянске. Хотя другим детям, у которых родители цирковые артисты, приходится примерно раз в два месяца менять школы во время гастролей мамы и папы, а там сами понимаете, какое образование. Но у меня в этом отношении все было строго. А сейчас я уже оканчиваю заочное отделения юрфака, остались госэкзамены и защита диплома.

- Скажите, а легко ли животные подчиняются дрессировке?

- Знаете, для них это всегда игра. На арене они веселятся, входят в кураж от толпы зрителей, то есть им нравится. К тому же за хорошую работу они получают маленькое вознаграждение, так что они с удовольствием показывают все свои таланты. Кроме того, мы не сторонники жестокого обращения с животными.

- А бывали на гастролях какие-нибудь смешные или трагические случаи?

- Трагических, слава богу, нет. А вот потешных - хоть отбавляй. Например, во время работы, сидя на тумбе, пудели засыпали и падали. Или бежали по барьеру на задних лапах, разгонялись, по инерции не вписывались в поворот и убегали к зрителям.

- Анжелика, какие у вас дальнейшие планы? Снова гастроли?

- Да нет, на повестке дня стоит вопрос о моей свадьбе. Сначала, как приеду в Москву, встречусь с любимым. Он, кстати, тоже цирковой артист - жонглер. Потом экзамены в вузе, а потом уже и работа.

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