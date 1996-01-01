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Во Владивостоке гостил киноактер Дмитрий Дюжев
На берега Тихого океана 26-летний актер и телеведущий Дмитрий ДЮЖЕВ прилетел из Москвы, чтобы презентовать жителям Владивостока черную комедию Алексея БАЛАБАНОВА "Жмурки", где он играет отморозка Саймона, типичного представителя российских криминальных структур начала 90-х годов прошлого века.
Широким народным массам Дюжев стал известен после того, как сыграл роль бандита по кличке Космос в культовом телесериале "Бригада". Собственно с этого фильма и началась его всероссийская популярность.
В Приморье Дмитрий приехал впервые. Честно говоря, его миссия в наших краях оказалась несколько запоздалой: "Жмурки" уже неделю как сошли с главных экранов Владивостока, и теперь демонстрируются на малых экранах при полупустых залах. Кроме того, видеопираты растиражировали фильм на DVD - смотри, не хочу!
Встреча представителей СМИ с Космосом проходила в кинотеатре "Нептун". В начале пресс-конференции Дюжев помянул "желтую" прессу, которая два года назад, после выхода "Бригады", "затаскала" на своих страницах его героя - Космоса.
- Там придумывались разные легенды, будто мой герой вышел из фильма и продолжает громить, стрелять, при этом наркотики, проститутки и т. д. Слава богу сейчас все сомнения развеялись. И теперь я наконец-то свободен от этого клише и могу играть разные роли. Но, к сожалению, Бэтмэна я пока не сыграл, - с улыбкой рассказал актер и признался, что любит детское кино и хотел бы сняться в фильме для детей.
- Я хотел бы сыграть большого дядю, героя, который всегда поможет ребенку. Мне предлагали один такой сценарий. Это интересная история о молодом парне, мастере по каким-то технологиям, который работает на заводе. Он не может жениться, живет с мамой. И вот ему подбрасывают сначала маленького ребенка, потом постарше, а он не знает, что с ними делать. А мама уговаривает его никуда не заявлять, и у них в конце концов появляется детский сад. И все заканчивается хэппи-эндом. Очень хороший сценарий молодых сценаристов, но денег на него не дали, - разводит руками Дмитрий. - Зато дали денег на "Кобру-3", в которой я буду сниматься.
По признанию актера, с творчеством Алексея Балабанова он познакомился еще в школе, посмотрев его фильм "Про уродов и людей". Потом были "Брат", "Брат-2". Дюжев считает Балабанова "динамичным режиссером, персонажи которого борются за народную справедливость". И когда Дмитрию предложили сниматься в "Жмурках", без проб, в одной из главных ролей, он посчитал это за честь и сразу же согласился. Хотя у него были сомнения, насколько интересно играть роль бандита Саймона, любителя американской еды и комиксов.
Одна из сцен фильма "Жмурки" происходит в морге, где на анатомических столах вполне натурально расположились "мертвые" женские и мужские тела в обнаженном виде. Этот фрагмент у зрителей вызывал наибольший интерес.
- На самом деле эту сцену снимали в бане, куда были перенесены какие-то медицинские предметы. Живые обнаженные люди лежали на столах, их полностью гримировали. Им рисовали шрамы, лица и тела гримировали под неживое тело. Там лежали девушки, мужчины, парни. Я не присутствовал на съемках, но знаю, что многие после съемок перезнакомились. Если присмотреться, то в одном кадре у "покойника" немножко поднимается живот. Я этого не видел, а когда мне сказали, не поверил. Потом дважды посмотрел - и точно, дышит, гад! - рассказал Дюжев со смехом.
ДосьеДмитрий Дюжев родился в городе Астрахань. В 1995 окончил "Школу одаренных детей". В 1995 поступил в ГИТИС на режиссерский факультет (актерская группа). Мастерская Марка ЗАХАРОВА. Окончил в 1999 году. Артист Московского ТЮЗа. Лучшие фильмы: "Жмурки", "Бригада", "Всадник по имени смерть", "Мечтать не вредно", "Родина ждет".
Дмитрий снялся уже в 20 полнометражных фильмах и телесериалах. Но кто видел эти творения? Сегодня его личность и внешность по-прежнему ассоциируется с бандитом Космосом. И пока что ни один образ, созданный Дюжевым, его не переплюнул. Даже роль отморозка Саймона. Дюжев - актер фактурный, и будет жаль, если в памяти народной он так и останется уголовником Космосом. Впрочем, Дмитрий и сам это понимает. Он признается, что чаще всего его куда-нибудь приглашают именно из-за "Бригады". Даже в детские дома.
- Я общаюсь с разными детьми. Меня просят объяснить, что это такое "Бригада". Педагоги не могут объяснить детям, как ее воспринимать. С какого ракурса смотреть на эту работу, - говорит актер. - На последнем "Кинотавре" меня постоянно спрашивали, не устал ли я играть бандитов? А у меня есть и положительные персонажи, есть семьянин, есть просто друг главного героя, журналист молодой альтернативной газеты. Но так получается, что в народ выходят именно те картины, где у меня отрицательные персонажи. Поэтому все об этом говорят.
В ближайшее время Дмитрий Дюжев намерен сниматься в сериале "Офицеры-2" (продолжение знаменитого одноименного фильма советских времен) и в высокобюджетном историческом блокбастере о формировании Киевской Руси. Но как будет называться фильм и кто его режиссер, этой тайны актер не раскрыл. Он лишь сказал, что "там будет много хороших актеров".
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