Театр закрывает сезон

29 июня заключительным концертом classic show "Рейтинг года" в отеле "Хёндэ" Пушкинский театр закроет свой 6-й сезон.

По словам руководителя продюсерского центра театра Виктора БАРАНОВА, заключительный концерт носит развлекательный характер: "В "Рейтинг" попали те артисты, билеты на концерты которых было легко, удобно и приятно продавать. Хотелось сделать праздник для всех, кто любит и ценит классическую музыку". В этот день меломаны смогут насладиться голосами Игоря ВОЛКОВА, Ларисы ШАЛИНОЙ, Елены ГАЛУШЕНКО, послушать известные произведения в исполнении юной скрипачки ЧАН Ти Хе и перспективной саксафонистки Марии ОРЛОВОЙ.

Кстати, в августе все участники шоу едут в Южную Корею на гастроли. Концерт в отеле "Хёндэ" - их генеральная репетиция перед ответственным выступлением за рубежом.

Новый концертный сезон начнется 15 августа. Его откроет уникальный академический хор и духовой оркестр Agape из Южной Кореи. Сто мужчин исполнят оперную классику, песни народов мира и многое другое. А гвоздем сезона станут гастроли Хабаровского симфонического оркестра под руководством народного артиста России Виктора ТИЦА.