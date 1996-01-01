"Нацбест" для русского читателя

В Петербурге в пятый раз состоялось вручение одной из важнейших литературных премий России - "Национального бестселлера". Девиз премии - "Проснуться знаменитым", ее задача - выявить потенциальный бестселлер. Финалистами "Нацбеста" в этом году стали Дмитрий БЫКОВ с романом "Эвакуатор", Олег ЗАЙОНЧКОВСКИЙ с романом "Сергеев и городок", Татьяна МОСКВИНА с романом "Смерть - это все мужчины", Захар ПРИЛЕПИН с романом "Патологии", Оксана РОБСКИ с романом Casual и Михаил ШИШКИН с романом "Венерин волос".

За три дня до церемонии, в московском клубе "Билингва" был присужден "Альтернативный нацбест". Из шорт-листа официального "Нацбеста" предлагалось выбрать самого достойного кандидата - под лозунгом "Робски не пройдет!". Голосовать сначала можно было в сети Интернет, в "Живом Журнале" куратора литературных программ "Билингвы", поэта Данилы ФАЙЗОВА. Как ни странно, в предварительном интернет-голосовании Робски таки прошла: она получила 41 голос, а все остальные вместе - 31.

Посетители "Билингвы" рассудили иначе. На "Альтернативном нацбесте" побывали Шишкин, Зайончковский и Прилепин, каждый из которых прочел фрагмент номинированного произведения. И неудивительно, что наибольшее количество голосов получили пришедшие писатели. Победу одержал Шишкин (69 баллов). Писательница Юлия БЕЛОМЛИНСКАЯ, ничуть не смущаясь присутствием представителя официального "Нацбеста", заявила, что половина шорт-листа премии составляется на основе договоренности (например, ежегодно в шорт-лист попадает писатель издательства "Андреевский флаг", а одного писателя лоббируют "питерские фундаменталисты"). О Робски Беломлинская сказала, что ее "из смеха" номинировал Константин ТУБЛИН (издательство "Лимбус Пресс"). Тем не менее писательница отметила, что достойные имена в "Нацбесте" проскальзывают, а победителя определяет абсолютно честное жюри.

Членами Малого жюри "Нацбеста" стали писатель Виктор ПЕЛЕВИН (вместо которого за столом присутствовал конвертик с его решением), телеведущая Светлана КОНЕГЕН, режиссер Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ, диакон Андрей КУРАЕВ, редактор газеты "Книжное обозрение" Александр ГАВРИЛОВ, декоратор Андрей ДМИТРИЕВ. Председательствовал в жюри первый лауреат "Нацбеста" Леонид Юзефович - его голос был бы решающим, если бы голоса разделились. На вручении ЮЗЕФОВИЧ похвалил книги всех финалистов, однако, заметил, что ему трудно понять, какую ветвь литературной традиции продолжают Быков, Робски и Москвина. Александр Гаврилов в ходе пространной и интригующей речи сказал, что руководствовался принципом "какой бестселлер, такая и нация" и что, как бы ему ни хотелось принадлежать к нации, в которой бестселлером являлись бы "Венерин волос" или "Сергеев и городок", все же отдает голос за Быкова. Андрей Дмитриев коротко объявил, что в любом литературном произведении должны содержаться "комедия, трагедия и лиризм" - все эти компоненты он обнаружил у Зайончковского. Диакон Кураев порадовался за русскую литературу: у Зайончковского он увидел продолжение добротной литературной традиции, у Быкова - неантропоцентричный взгляд, у Москвиной - совершенно "инопланетное" восприятие мира. И может быть, он и проголосовал бы за Москвину, если б не пара матерных слов и если б не Шишкин. "Венерин волос" поразил диакона "легкостью смены языка".

Кстати, в начале церемонии председатель оргкомитета Виктор ТОПОРОВ обратил внимание жюри на то, что роман Шишкина "Венерин волос" (главный герой которого - "толмач") перекликается с вышедшим двумя годами ранее романом Михаила ГИГОЛАШВИЛИ "Толмач", но сам Гиголашвили плагиата не углядел. Светлана Конеген долго говорила о "тяжеловесных" недостатках старой русской литературы, о женской прозе, но в итоге сделала выбор в пользу Шишкина. Ее решение поддержал Кирилл Серебренников. Стало ясно, что, кого бы ни выбрал Виктор Пелевин, премия достанется Шишкину. Тем не менее ведущей пришлось зачитать трехстраничное послание Пелевина. И победителем опять оказался Михаил Шишкин.

Именно он, его номинатор Майя КУЧЕРСКАЯ и его будущий издатель были награждены премией в 10000 долларов. Шишкин поблагодарил жюри, сказав, что не ожидал подобного исхода и что такое решение - "знак доверия русскому читателю". Именно нам, русским читателям, теперь и решать: станет ли новый "Национальный бестселлер" бестселлером настоящим.