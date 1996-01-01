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Все оружие под контролем
Главный консультант фильма "Тайфун" по применению спецсредств и стрелкового оружия, преподаватель боевой и огневой подготовки учебного центра УВД Приморского края, подполковник милиции Вальтер ДУХОВНИКОВ:
- В фильме много сцен со стрельбой из "киношного" оружия, пистолетов, автоматов, в том числе с глушителем. Моя задача - показать актерам, как держать различные виды вооружения, как прикладываться, как заряжать. К примеру, я консультировал одного из главных героев, который будет стрелять из снайперской винтовки СВД российского производства, калибра 7,62.
Большинство оружия было предоставлено "Мосфильмом". Это пистолеты иностранного производства, "браунинги", "вальтер", "парабеллумы", снайперская винтовка Драгунова (СВД), холостые патроны "Юризань", которые применяют на съемках. За их использование заплачено около 150 тысяч рублей. Оружие доставили во Владивосток самолетом из Москвы, и далее оно поедет в Южную Корею для заключительных сцен. Потому что "ствол", который хоть раз промелькнул в кадре здесь, должен быть снят и в корейском варианте. Все разрешения и согласования получены.
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