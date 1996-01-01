"М+Ж" автостопом

1 июля в Арсеньев стартует акция под названием "М+Ж". Суть ее состоит в том, что двое молодых людей Михаил КЕЧИНОВ и Евгения ОВЧИННИКОВА из Приморского края едут автостопом до Санкт-Петербурга.

Как сообщили нам организаторы и участники акции, сама идея, конечно, не нова, ново ее оформление - создание сайта, куда каждый день будут заноситься новости, карта передвижения, фотографии и впечатления каждого участника проекта. Сайт (www.mj-project.ru.) разделен на две половины: М (Миша или мужчина, кому как угодно) и Ж (Женя или женщина), каждый из участников занимает строго свою половину сайта и не имеет права каким-либо образом влиять на мнение другого или информацию, отражаемую на другой половине. Цель проекта - увидеть Россию и ее людей от восточных до западных границ и показать ее всем, кто заинтересуется данной идеей. Михаил и Евгения уверяют, что будут отражать только то, что увидят. Путешествие автостопом как нельзя лучше подходит для такой цели, так как идет живое общение с людьми, чего нет в том же автопробеге или марафоне.