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На "грани веков"
Говорят, новое - это подзабытое старое. Очевидно, так и подумали в издательстве "Вагриус", когда решили "вернуть читателю" прекрасного русского историка Натана Яковлевича ЭЙДЕЛЬМАНА (1930-1989).
Было время, его книгами зачитывалось все более или менее образованное население Страны Советов. Откровенно говоря, толком об Эйдельмане забыть и не успели - потому как лучшего пособия по истории Отечества для прилежных студентов, чем, скажем, "Грань веков" или "Мой девятнадцатый век", пока не найти - и увлекательно, и содержательно. Тем не менее книги Эйдельмана долгое время практически не выходили - и вот 15 лет спустя после смерти Натана Яковлевича они переизданы, теперь в серийном оформлении. "Вагриус" уже выпустил "Грань веков", "Последнего летописца", "Лунина". Недавно свет увидели документально-исторические произведения, входящие в "декабристскую тетралогию" наряду с "Первым декабристом" и "Луниным", - "Большой Жанно" (о декабристе Иване ПУЩИНЕ, 1798-1859) и "Апостол Сергей" (о декабристе Сергее МУРАВЬЕВЕ-АПОСТОЛЕ, 1796-1826).
Декабристская тема пользовалась в советское время большой популярностью. Вроде бы и "революционная": разбудили же декабристы ГЕРЦЕНА (ну и далее по цепочке) - а потому властью одобрялась. С другой стороны, интеллигенция любила в декабристах увидеть себя: мол, благородные и самоотверженные реформаторы - а власть своими подозрениями эту веру в интеллигенции питала (стоит вспомнить только инцидент с Олегом ЕФРЕМОВЫМ, которому цензура не давала выпустить спектакль о декабристах к юбилею советской власти). Теперь эта тема потеряла налет полузапретной романтики, и очарование ее заметно ослабело.
"Апостол Сергей" вышел впервые в 1975 г., аккурат в год 150-летнего юбилея восстания на Сенатской площади. Книга представляет собой беллетризованную биографию виднейшего декабриста Сергея Муравьева-Апостола, повешенного в 1826 г. вместе с четырьмя другими руководителями восстания. Если вы хотите погрузиться в реалии давно ушедшей эпохи, очутиться в России и Европе на "грани веков", XVIII и XIX, то лучшего способа, нежели книга Эйдельмана, вам не отыскать. Огромное количество деталей, событий, людей, имен, слов - и все предстает как наяву. Однако есть и оборотная сторона: под этой массой почти погребен сам человек. У Эйдельмана получилось своего рода житие мученика - горячего, решительного, неистового, мятежного Апостола, в котором "сильный разум вступает в конфликт с нежной, нервной, эмоциональной натурой". Но лишь изредка эта натура предстает перед читателем во всем своем противоречивом великолепии.
"Большой Жанно" (1982) в этом плане - противоположность "Апостолу Сергею". Это художественное, по сути, произведение. Более того, это даже литературный эксперимент. Положив в основу воспоминания современников, "Записки о ПУШКИНЕ" самого Пущина, Эйдельман создал апокрифические дневники Ивана Пущина. Как если бы перед самой смертью, в 1858 г., обращаясь к сыну друга-декабриста Евгению Ивановичу ЯКУШКИНУ, "Жанно" вдруг решил вспомнить о былом. Разумеется, львиная доля этих довольно сумбурных "мемуаров" - рассуждения и воспоминания о декабрьском восстании, его подготовке и провале, о соратниках, о Пушкине, об Александре и Николае. Есть, конечно, и о сибирской ссылке - но, посудите сами, кому было бы интересно читать о рутине более чем 30-летнего изгнания? Потому и здесь немало исторических анекдотов и шуток, вроде этой: "Сейчас, говорят, историки пошли такие основательные, что один вычитал у ГЕТЕ: "Ах, как я люблю мою Христину!" и тут же последовал ученый комментарий: "Гете ошибается, он в это время любил не Христину, а Гертруду".
Дневниковая форма придает этим запискам субъективный характер - поэтому, несмотря на использованные документы, здесь нужно искать не только и не столько факты. Перед нами - живой портрет великого человека, романтика, идеалиста, положившего свою жизнь ради призраков свободы и справедливости. Таких, увы, ныне почти не водится.
Готовятся к переизданию и другие книги Эйдельмана: "Первый декабрист", "Пушкин и декабристы", "Секретная династия". И, надо признать, "Вагриус" стоит поблагодарить не только за то, что он "возвращает нам Эйдельмана". Он возвращает нам декабристов, Пушкина, КАРАМЗИНА - и два века русской истории впридачу.
Материал подготовлен в рамках акции "Читают все!".
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