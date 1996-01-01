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"Шопены" из глубинки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Школа искусств поселка Кавалерово уже не первый год успешно участвует в разного рода краевых, региональных и международных конкурсах. Так, на последнем дальневосточном конкурсе, состоявшемся в конце марта этого года во Владивостоке, в номинациях "Фортепианные ансамбли" (младшая группа) и "Игра на народных инструментах" лауреатами первой степени стали трое кавалеровцев - третьеклассник школы искусств Валерия СТАДНИКОВА, юный баянист Костя БАРАШКЕВИЧ и фортепианный дуэт - второклассница Даша ГРИЩЕНКО и четвероклассник СЛАВА РУКИН. Все они воспитанники преподавателя Ольги САЛЬНИКОВОЙ.

- Даша и Слава успешно прошли два отборочных тура - внутришкольный и зональный, - рассказывает Ольга Иосифовна. - Получили Гран-при и стали участниками заключительного, третьего тура, где собрались уже лучшие из лучших со всего Дальнего Востока. Были хабаровчане, представители Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска. Конкурс проводился в большом зале музыкального училища Владивостока.

Даша Грищенко и Слава Рукин не первый раз участвуют в подобного рода творческих состязаниях. В прошлом году Даша выступала на конкурсе "Юный пианист" как солистка, завоевала приз "Надежда", а Слава Рукин занял третье место. А в 2003 году на краевом конкурсе фортепианных ансамблей Слава Рукин и Вероника ПОПОВА стали победителями.

Творческие планы у ребят и их педагогов большие. Во-первых, в июле их всех, включая воспитанника Валерия Стадникова, Костю Барашкевича, ожидает 10-дневный мастер-класс во владивостокском музучилище, где с ними будут заниматься преподаватели и профессоры московской консерватории. Во-вторых, в марте следующего года в столице Приморья пройдет очередной международный конкурс "Юный пианист", куда отправятся все те же ребята.

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