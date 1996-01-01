Pacific Meridian обещает удивить

Чуть больше трех месяцев осталось до начала Третьего международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого". О том, как идет подготовка к нему и что нового нам предстоит увидеть, корреспондент "ЗР" побеседовал с координатором кинопрограмм Натальей ТИМОФЕЕВОЙ.

- Планка первого кинофестиваля оказалась на достаточно высоком уровне. Второй Pacific Meridian, если придерживаться спортивной терминологии, смог ее преодолеть даже с некоторым запасом. Фестиваль во Владивостоке теперь знают. Стало ли вам легче работать?

- Если сравнивать этот год с предыдущим, работа становится намного интереснее и сложнее, потому что количество фильмов и стран, которые их представляют, стало намного больше. На сегодняшний день мы получили 152 заявки из 20 стран: России, США, Китая, Южной Кореи, Японии, Тайваня, Таиланда, Гонконга, Индии, Канады, Филиппин, Австралии, Мексики, Новой Зеландии. Впервые участвуют Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Чили и Перу, и, хотя пока идет отбор фильмов, появление их уже интересно.

Мы стали лучше ориентироваться в кинематографическом мире региона. Мы знаем режиссеров и кинофестивали. Знаем, куда писать и к кому обращаться. Поэтому конкурс в этом году пройдет в напряженной борьбе: нужно отобрать 8-10 полнометражных картин, а их уже 150. Выбрать очень сложно: только из Южной Кореи мы планируем получить 20 фильмов.

- Им понравилось побеждать два года подряд?

- Видимо, да. Но от одной страны в конкурс могут попасть только один полнометражный фильм и одна короткометражка. Так что предметно говорить, кто будет в конкурсе, можно будет только в июле.

- Расскажите о других программах фестиваля.

- Традиционно будут показаны фильмы - лауреаты кинофестивалей стран АТР. В этой программе мы не только покажем фильмы, но и подробно расскажем о самих кинофестивалях. К представленным в прошлом году Пусанскому и Бангкокскому добавятся кинофестивали в Ванкувере и Тайпее. В Тайпее вручается самая престижная национальная кинематографическая премия Китая "Золотая лошадь". Это как "Оскар" в Америке. Пришел фильм-победитель Гавайского кинофестиваля. Возможно, будет представлен кинофестиваль в Шанхае.

В программе "Особый взгляд" мы хотим показать фильм "2046" известного режиссера из Гонконга Вона КАРВАЯ. Он участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2004 года и получил высокую оценку кинокритиков. Кстати, там же состоялось вручение ему приза Европейской киноакадемии за "Лучший неевропейский фильм 2004 года".

Еще в "Особом взгляде" будет показан австралийский фильм открытия Мельбурнского кинофестиваля - SOMERSAULT (16 лет. Любовь. Перезагрузка) режиссера Cate SHORTLAND. Вообще, в эту программу мы хотим собрать самых известных режиссеров региона и фильмы, ставшие кинособытием прошлого года.

- Кто будет представлен в ретроспективе мастеров мирового кино?

- Традиционно в этой программе мы представляем кинодеятелей, чья жизнь тем или иным образом связана с Владивостоком. Один из них - режиссер-аниматор Александр АЛЕКСЕЕВ. Это очень известный в мире человек, с которым связана история мультипликации. Его первые фильмы были созданы в тридцатые годы. Два года его жизни прошли во Владивостоке, где он учился в кадетском корпусе, перед тем, как эмигрировать в Париж. Там он сначала работал как художник-иллюстратор, а потом занялся анимацией, причем изобрел уникальную технику. Это был такой игольчатый экран, где было задействовано несколько тысяч иголок. При изменении высоты иголок и освещения экрана рождались разные тени-образы.

Вообще, это был необычайно творческий человек: как только он чувствовал, что начинает повторяться, бросал это дело и начинал осваивать новое. С появлением звукового кино Алексеев решил иллюстрировать музыку, поэтому и пришел к анимации. Мы покажем мультфильмы, снятые с помощью этой уникальной техники, в том числе "Ночь на Лысой горе" на музыку МУСОРГСКОГО. Юрий Норштейн считает Алексеева своим учителем.

Второй участник ретроспективы - Александр ЛИТВИНОВ - документалист и зачинатель этнографического направления в кинематографе, снимал в 20-30-е годы в Приморском крае. В частности, он совершил экспедицию к удэгейцам в 1928 г. после того, как прочитал статью "Племя, заблудившееся в веках". Киноэкспедиция длилась 3 месяца, и 3 месяца шла подготовка к ней, а помогал снарядить экспедицию, разработать маршрут и определить сценарий желательных съемок Владимир АРСЕНЬЕВ. Он же дал ему своего проводника Санцая ГЕОНКУ, с которым таежничал после смерти легендарного Дерсу УЗАЛА.

Литвинову удалось снять повседневную жизнь удэгейцев, которая не изменялась, наверное, тысячи лет: обряды, охоту на медведя, причем с нескольких метров! Как ему удалось снять эти уникальные кадры, ведь кинооборудование тогда было очень громоздким? Мы покажем фильмы "Лесные люди" и "По дебрям Уссурийского края", которые с большим успехом идут на разных международных кинофестивалях. А мастерство Александра Литвинова до сих пор поражает...

- Что нового будет в программе кинофестиваля?

- В этом году мы вводим программу "Детский сеанс". Хотим показать анимационное кино двух студий - "Мастер-фильм" и "Анимос". Это будет программа на час-полтора из лучших мультфильмов последних двух-трех лет. Короткометражные мультфильмы имеют проблемы с прокатом. В кинотеатры и на телевидение их берут неохотно из-за метража. А мультики - замечательные!

Еще мы хотим показать игровые детские фильмы, в частности, фильм "Лесная царевна" режиссеров Александра БАСОВА и Теймураза ЭСАДЗЕ, снятый по мотивам русских сказок. Он порадовал всю нашу дирекцию. Российское детское кино возрождается. Ленфильмовский "Итальянец" Андрея КРАВЧУКА, который мы также хотим показать, получил первую премию на Берлинском кинофестивале в программе детских фильмов. Также мы покажем южнокорейский фильм СHUL-SOO & YOUNG-HEE. Очень милое кино о школе, взаимоотношениях детей и родителей, учителей и школьников. Мы хотим, чтобы дети смотрели не только развлекательное шоу, но и учились воспринимать повествовательное кино, приходить в кинотеатры за ответами на какие-то свои личные вопросы.

- Я слышала, что в рамках кинофестиваля пройдет показ фильмов о Второй мировой войне.

- Да, мы хотим представить программу "Дни мира на Тихом океане", посвященную 60-летию окончания Второй мировой войны, и показать фильмы иностранных режиссеров, рассказывающие о жизни простых людей во время войны. Что это будут за фильмы, пока уточняется. Что касается российских фильмов на эту тему, то уже сейчас можно сказать, что мы покажем фильм Александра СОКУРОВА "Солнце".

- А будут ли представлены "Киношколы мира"?

- В этом году мы хотим несколько видоизменить эту программу. Это будет мастер-класс, который проведет известный российский сценарист Геннадий ОСТРОВСКИЙ. Его фильмы хорошо знают зрители: "Мой сводный брат Франкенштейн", "В движении", "Механическая сюита", "Стрингер", "Русский регтайм". А "Любовник" получил на кинофестивале в Сан-Себастьяне приз "За лучший сценарий". В этом году сняты два фильма по его сценариям - "Бедные родственники" (режиссер Павел ЛУНГИН) и "Солдатский декамерон" (режиссер Андрей ПРОШКИН). Геннадий Островский - один из самых востребованных сценаристов в России на сегодняшний день. Думаю, что всем, кто пытается писать и интересуется кинематографом, будет очень полезно общение с профессионалом такого уровня.

- Какой из российских фильмов откроет программу "Новое российское кино"?

- Отбор фильмов еще не закончился, но пока планируем, что это будет "Девятая рота" Федора БОНДАРЧУКА.