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Картины Цусимы
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
27 мая 2005 года в 15.00 в Доме офицеров флота галерея "Portmay" открывает персональную выставку живописных работ Валерия ШИЛЯЕВА.
Выставка посвящена столетию русско-японской войны и открывается в канун Цусимского сражения. В экспозиции представлено более двадцати картин, на которых зрители смогут увидеть воссозданные во всех деталях корабли российского и японского флотов, участвовавшие в сражениях, захватывающие эпизоды морских боев, оценить живописное мастерство художника в передаче морских пейзажей и батальных сцен, а также его глубокие знания истории российского флота.
ДосьеПопулярный у зрителей и коллекционеров художник-маринист Валерий Шиляев родился в 1948 году в с. Шаранга Кировской области, в семье военнослужащего. Окончил художественное училище в г. Челябинске. В 1982 году переехал в Приморье. В течение трех лет работал художником Преображенской базы тралового флота. В последующем занимался проектированием и оформлением интерьеров судов ДВМП И ВБТРФ, один из создателей художественно-рекламного агентства "FESCO-дизайн". Сейчас живет в поселке Преображение. Основные темы живописных работ - море, корабли, освоение Дальнего Востока, история Российского флота, события Русско-японской войны 1904-1905 годов.
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