Картины Цусимы

27 мая 2005 года в 15.00 в Доме офицеров флота галерея "Portmay" открывает персональную выставку живописных работ Валерия ШИЛЯЕВА.

Выставка посвящена столетию русско-японской войны и открывается в канун Цусимского сражения. В экспозиции представлено более двадцати картин, на которых зрители смогут увидеть воссозданные во всех деталях корабли российского и японского флотов, участвовавшие в сражениях, захватывающие эпизоды морских боев, оценить живописное мастерство художника в передаче морских пейзажей и батальных сцен, а также его глубокие знания истории российского флота.