К нам пришел "Тайфун"

В июне во Владивостоке начнутся съемки южнокорейского фильма "Тайфун". По жанру это приключенческая драма, а снимает его звезда мировой величины - известный южнокорейский режиссер Taek Kwak. Это фильм с большим бюджетом, рассчитанный на мировой кинопрокат.

Как сообщили "ЗР" в пресс-центре Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian, съемки фильма пройдут также в Таиланде, Гонконге и Пусане.

В нем заняты звезды южнокорейского кинематографа, но будут задействованы и приморские актеры из театра им. М. Горького, Уссурийского драматического театра, театра КТОФ и Молодежного театра.

Съемки приморской части "Тайфуна" пройдут на железнодорожном вокзале, "Дальзаводе", в одном из фортов Владивостокской крепости, в Михайловке и даже на ночном рынке в Уссурийске. Репортаж со съемочных площадок читайте в ближайших номерах "ЗР".