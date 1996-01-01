Автопробег в глубинку

25 мая стартовал автопробег, проводимый в рамках Дней славянской письменности и культуры.

Автопробег пройдет по Приморскому и Хабаровскому краям и, по сути, станет культурным десантом в глубинку, в отдаленные города и села. Организаторы - Владивостокская епархия, Морской государственный университет, Приморское представительство Фонда культуры России и журнал "Дальний Восток".

В составе участников автопробега - священники, писатели, артисты и журналисты. В течение десяти дней автоколонна пройдет по маршруту: Владивосток - Спасский район - Лесозаводск - Лучегорск - Хабаровск - Чугуевский район - Владивосток. В программе - творческие встречи, концерты, церковные службы. В дар сельским библиотекам, школам, детским домам, воинским частям, пограничным заставам будет передано около тысячи экземпляров книг. Главный спонсор автопробега - ОАО "Дальэнергосетьпроект".