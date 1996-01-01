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Амстердамский Хармс
Сказки нынче в моде у вполне зрелых людей. "Гарри Поттера" адресуют всем от 9 до 90, "Темные начала" - "взрослым сердцам", а на обложках книг Тоона ТЕЛЛЕГЕНА просто пишут: "Сказки для взрослых". Голландец Теллеген пришелся по сердцу русскому читателю - видно, потому, что дед Теллегена был родом из России и фамилия у него была Телегин. У нас вышло уже 6 сборников историй Теллегена: "Не все умеют падать", "Две старые старушки", "Поезд в Павловск и Остфоорне", "Почти взаправду", "Когда все бездельничали" и "Неужели никто не рассердится?" Причем в каждом из них можно найти "русский след".
Например, "Поезд в Павловск и Остфоорне" - это рассказы о России. России сказочной, не имеющей ни малейшего отношения к действительности, родившейся из дедовских баек. В этой стране возможны самые диковинные вещи. Изнывающий от голода монстр-медведь глотает людей городами. А то злобный царь истребляет ни в чем не повинных собак. А то люди вслед за Иудой вешаются в канун Пасхи. Тем не менее Теллеген искренне любит такую Россию - и даже слово "степь" звучит для него как волшебная песнь.
Книга "Две старые старушки" не может не вызвать в памяти Даниила ХАРМСА (не зря Теллегена прозвали "амстердамским Хармсом"). Пресловутые старухи обэриута воскресли в новом воплощении. Теперь они стали лесбиянками, полюбили вино и сапожный крем и регулярно умирают, чтобы преспокойно целоваться с подругой в новой сказке.
Цикл, к которому относятся прочие вышедшие у нас книги Теллегена, трудно назвать "сказками для взрослых". Потому как детям, для которых сочиняли свои весьма странные сказки обэриуты, незатейливые истории о животных не могут показаться "взрослыми". Герои Теллегена - Муравей и Белка, Черепаха и Слон, Жук и Богомол, Лебедь и Еж, которые "почти взаправду" отмечают дни рождения, "почти взаправду" шлют друг другу письма и "почти взаправду" рассуждают о смерти и о мире. Цапля горюет о том, что не умеет падать, Каракатица - страдает от одиночества, Жаба-Чесночница - калечит всех соседей, чтобы проверить, рассердятся они или нет.
Но почему "почти"? Ведь все эти зверюшки так похожи на нас с вами? Потому что здесь Бегемот может поселиться над солнцем, Жук - взвалить себе мир на плечи, а Сверчок - вывернуться наизнанку, чтобы разглядеть свои ощущения. Эти рассказы, вероятно, и могут заставить взрослых поразмышлять о своей нелегкой жизни - но не более чем любая хорошая детская сказка.
Теллеген напоминает, по крайней мере, сразу двух замечательных писателей, которые свои сказки "взрослыми" не называли: Дональда БИССЕТА и Сергея КОЗЛОВА. В историях Биссета черепаха крепко дружит с чайкой Оливией, тигренок теряет свои полоски, поросенок Икар мечтает летать, а статуя адмирала Нельсона помогает голубю купить булочку. Биссет пожизнерадостней, поизобретательней и непосредственней Теллегена, потому как не претендует на то, что между строчек простой сказки сокрыта высшая истина.
О сказках же Сергея Козлова должен помнить любой житель бывшей Страны Советов. Ведь благодаря гению режиссера Юрия НОРШТЕЙНА о "Ежике в тумане" узнали все. Еще кто-то вспомнит о "Львенке и Черепахе", еще кто-то - о мультфильме "Трям! Здравствуй!"... Сказки Козлова и Теллегена очень похожи - вплоть до сюжетных ходов и структуры текста. У Козлова Медвежонок и Ежик могут протирать по вечерам звезды, Белка - лазать по небу, Филин - слушать, как лунные зайцы играют ему старинную французскую песенку. Звери также размышляют, беседуют, радуются, сердятся, огорчаются, болеют, чистят уши и рога, пишут друг другу письма и ходят на войну. Трудно поверить, что Теллеген не прочел этих сказок. Только образы у Сергея Козлова глубже, ярче, осязаемее, сказки свои он не перенаселяет персонажами, да и мысли запрятаны в тексте более основательные. И несмотря на то что на сказках Козлова не стоит отметка "для взрослых", в них сквозит какая-то вселенская, совсем не детская грусть.
Думаете, выходит, как у переборчивой невесты: ах, если к ушам господина Т. приставить нос господина К.? Не призываю никому приставлять чужие носы. Намек в том, что писателей много хороших и разных, а читать их детьми или взрослым - личный выбор каждого.
Материал подготовлен в рамках акции "Читают все!"
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